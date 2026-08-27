Urnebesna reakcija Miloša Jojića: Ne možemo da dobijemo Zvezdu, oni igraju Ligu Evrope. Šta, ispali su?

Fudbaler Borca Miloš Jojić komentarisao plasman "crveno-plavih" u Konferencijsku ligu, a onda se iznenadio eliminacijom Crvene zvezde iz Lige Evrope.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nekadašnji fudbaler Partizana Miloš Jojić sa Borcem će igrati Konferencijsku ligu!

Banjalučani su pobjedom protiv islandskog Vikingura obezbijedili jesen u Evropi, a nakon meča Jojića su novinari upitali šta misli o eventualnom duelu Borca i Crvene zvezde.

"Zvezda ne može da dođe ovdje, Zvezda igra Ligu Evrope, tako da...", počeo je Jojića, a onda su mu novinari rekli da je Crvena Zvezda ispala, te da će i "crveno-bijeli" morati u Konferencijsku ligu.

"A ispala? A... Pa to me pitate, da li je Zvezda prošla? Aoj, nisam to znao... Sad s jedne strane mi je žao što je ispala zato što su imali dobar rezultat iz prve utakmice, ali to je fudbal. I nama je danas visilo o koncu, pogotovo to prvo poluvrijeme, ali smo se na kraju izborili, tako da eto... Postoji mogućnost da se sretnemo sa njima u ovoj Konferencijskoj ligi", poručio je Jojić.

Pogledajte Jojićevu reakciju:

Pogledajte 00:26 Jojić Izvor: Mondo/Goran Arbutina Izvor: Mondo/Goran Arbutina

Podsjetimo, Crvena zvezda je u Češku odnijela tri gola prednosti (3:0), ali je u revanšu protiv Viktorije doživjela pravu blamažu (1:5), pa će takmičenje u Evropi nastaviti u Konferencijskoj ligi, baš kao i Borac.