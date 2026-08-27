Trener Crvene zvezde obratio se nakon poraza srpskog kluba od Viktorije u Plzenju (1:5), koji je bio presudan u evropskim kvalifikacijama - beogradski tim sada se seli u Konferencijsku ligu.

Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde doživjeli su težak debakl na gostovanju Viktoriji u Plzenju, gdje su nakon 120 minuta borbe poraženi rezultatom 5:1. Ovim porazom beogradski tim je eliminisan iz kvalifikacija za Ligu Evrope, pa će evropsku epizodu ove sezone nastaviti u Konferencijskoj ligi.

Šef stručnog štaba Crvene zvezde Albert Rijera nije skrivao razočaranje na konferenciji za medije održanoj neposredno nakon utakmice. Španski stručnjak je naglasio da je ključni trenutak meča bio crveni karton koji je u potpunosti poremetio planove njegove ekipe.

"Različita je situacija kada na terenu imate 10 i kada imate 11 igrača. Napravili smo glupe greške. Možete otići i pitati igrače šta je bila jedina instrukcija koju su dobili prije meča – da ostanemo sa 11 igrača na terenu. Nisam trener koji ih pretrpava informacijama, imali su samo taj jedan zadatak. Šta sada da radim? Da ubijem igrače?", izjavio je vidno iznervirani Rijera.

Vidi opis Albert Rijera poslije debakla Zvezde u Češkoj: "Šta sada da radim, da ubijem igrače?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Kurir sport Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Kurir sport Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Kurir sport Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Kurir sport Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs © Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia Br. slika: 19 19 / 19

Trener "crveno-bijelih" poručio je da preuzima dio odgovornosti, ali i da navijači i klub moraju očekivati redefinisanje igračkog kadra ukoliko pojedinci ne mogu odgovoriti zahtjevima vrhunskog fudbala.

"Prihvatam sve kritike. Ako se spremamo za Ligu šampiona, morate igrati na tom nivou. Ukoliko neko to ne može, donosićemo odluke i budite spremni na to. Najbolji način da učimo jeste da prihvatimo greške i izvučemo pouke", zaključio je strateg Beograđana.

Ispadanjem od Viktorije, Crvenoj zvezdi se prvi put nakon dugo godina dogodilo da u istom ljetu pretrpi dva poraza u evropskim dvomečevima. Srpski šampion će tako prvi put u klupskoj istoriji nastupati u Konferencijskoj ligi, a imena svojih protivnika saznaće na žrijebu u petak.