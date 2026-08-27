Penal koji je dokrajčio Zvezdu: Golman pao u kaznenom, a crveno-bijeli ostali bez Lige Evrope

Crvena zvezda je ispustila Ligu Evrope golom Viktorije Plzenj iz trećeg penala na meču u 90+5' minutu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Holandski sudija Dani Makeli svirao je tri penala protiv Crvene zvezde na njenom gostovanju Viktoriji Plzenj, a treći, kobni, bio je dovoljan da domaćin izbori produžetke.

U sudijskoj nadoknadi vremena, golman Viktorije Austrijanac Florijan Vigele ušao je u kazneni prostor Zvezde i pao kada ga je Muhamed Čam uhvatio oko struka. Makeli je bez razmišljanja pokazao na bijelu tačku i dosudio treći jedanaesterac u korist češkog tima u Plzenju.

Pogledajte tu situaciju:

Viktorija Plzenj Crvena zvezda penal Izvor: YouTube/TV Arena sport

Česi su iskoristili ovaj jedanaesterac da povedu 4:1 golom Kristofa Kabonga u 90+5' i tako su izborili produžetke, u kojem su nastavili da dominiraju i ubrzo su stekli i ogromnih 5:1, za potpuni potop crveno-bijelih i za dolazak Čeha nadomak ogromnog preokreta i ulaska u Ligu Evrope.

Pogledajte kako je izgledala Zvezdina košmarna noć u Češkoj: