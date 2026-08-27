Humska eksplodirala kada je Zvezda primila gol: Pogledajte slavlje navijača Partizana zbog vijesti iz Češke

Navijači Partizana na tribinama slavili vijesti iz Češke - da je Zvezda primila gol i da je morala u produžetke

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Crvena zvezda je prolazila kroz velike muke u Češkoj, a navijači Partizana u Humskoj su slavili golove Viktorije Plzenj. Čim je stigla vijest iz Češke da je "vječiti rival" primio gol za 1:4 i za produžetke, na stadionu crno-bijelih nastalo je veliko slavlje.

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Čekali su navijači Partizana veliki meč svog tima u revanšu protiv Hetafea, Grobari su istakli transparent podrške upravi i Saši Iliću, a za to vrijeme su na tribinama pratili i rezultat iz Češke, gdje je Zvezda prolazila kroz ogromne muke u Plzenju.

Pogledajte fotografije iz Humske, stadion je bio pun: