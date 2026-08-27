Partizan pokazao klasu: Španci stigli u Humsku, a tamo ih je sačekalo iznenađenje

Partizan igra revanš meč protiv Hetafea u Beogradu, a domaćin se potrudio da se gosti iz Španije osjećaju ugodno na stadionu JNA

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Hetafea stigli su u Beograd i obavili prvi trening u Humskoj. A crno-bijeli su pokazali da su, bez obzira na zaostatak koji imaju i brojne probleme u klubu, ostali dobri domaćini.

Španska ekipa je trenirala na JNA, a na semaforu ju je sačekala poruka dobrodošlice ili jednostavno "Bienvenido", odnosno "Dobro došli". Uz poruku mogli smo vidjeti i grb Hetafea.

Ovo je trening Hetafea pred Partizan:

Susret Partizana i Hetafea na programu je u četvrtak od 21 sat, a španska ekipa u meč ulazi sa prednošću iz Madrida od 3:1. Adut crno-bijelih je svakako ispunjen stadion i podrška navijača Parnog valjka, pa se Saša Ilić nada preokretu i ujedno nekoj boljoj budućnosti u Humskoj.

Šta će biti sa Partizanom poslije četvrtka?

Izvor: Dušan Milenković / ATA images

U Partizanu bi pobjeda nad Hetafeom mogla donekle da promijeni istoriju kluba. Parni valjak se nalazi u nezgodnom položaju, vjerovatno najtežem od trenutka postojanja. Čitava uprava kluba najavila je odlazak poslije meča, a to uključuje i trenera, legendarnog igrača Sašu Ilića.

"Ogrijaće valjda i kod nas. Svaki pozitivan rezultat, pogotovo sutra, ako se desi da Partizan napravi rezultat koji očekujemo, napraviće iskorak za budućnost. Partizan je u teškom momentu, mogu da pričam o tome jer sam dugo godina u ovom klubu i ovo je najteži momenat mog boravka u Partizanu. Za mene je Partizan najveći klub na svijetu i jednom će se sve promijeniti", rekao je Saša Ilić na konferenciji za medije bez želje da mnogo debatuje o potencijalnom odlasku iz Humske.