"Budimo jedinstveni u odbrani Partizana": Hitno saopštenje iz Humske, UEFA samo čeka

FK Partizan apeluje na navijače da se uzdrže od pogrdnih skandiranja i drugih incidenata koji mogu donijeti nove kazne.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

FK Partizan oglasio se važnim saopštenjem pred revanš utakmicu sa Hetafeom koja je na programu od 21 čas na stadionu u Humskoj. Crno-bijeli moraju da nadoknade dva gola zaostatka iz prvog meča, ukoliko žele da izbore makar produžetke i potencijalne penale. Na tom putu će ih bodriti oko 30.000 navijača, a iz Humske apeluju da navijaju fer i sportski i ne ruzikuju bilo kakve kazne UEFA.

"VOLIŠ PARTIZAN? NE BLOKIRAJ PROLAZE! NE SKANDIRAJ POGRDNO!", stoji u uvodu saopštenja Partizana koje prenosimo u cijelosti:

"Pred Partizanom je još jedna velika evropska noć. Rasprodat stadion, pune tribine i energija kakvu može da napravi samo Humska predstavljaju sliku Partizana koju želimo da pošaljemo Evropi. Protiv Hetafea potrebni smo jedni drugima više nego ikada – igrači navijačima, navijači igračima, a svi zajedno Partizanu.

Utakmica protiv Tobola pokazala je da možemo drugačije.

Prvi put poslije dugog niza evropskih utakmica, Partizan nije kažnjen zbog nedoličnog i diskriminatornog skandiranja, niti zbog blokiranih prolaza i stepeništa.

Tokom svih 90 minuta nije se čulo nijedno skandiranje zbog kojeg je Klub godinama plaćao visoke kazne i rizikovao zatvaranje tribina i igranje pred praznim stadionom. Prolazi su ostali slobodni. Navijači su prepoznali trenutak, stavili Partizan u prvi plan i pokazali da je moguće promijeniti ono što je do juče izgledalo kao nepromjenjivo.

Na terenu je Partizan dominirao, a sa tribina je imao podršku koja mu je bila potrebna. To je slika koju želimo ponovo.

Kada na utakmici navijamo isključivo za Partizan i kada poštujemo nekoliko osnovnih pravila – Partizan je najveći dobitnik.

Nažalost, utakmica protiv Tobola ipak nije prošla bez kazne.

Jedna jedina petarda koštala je Partizan 6.000 evra. Dva sporna transparenta – još 10.000 evra.

Da tu cifru stavimo u perspektivu: neodgovoran potez jednog pojedinca koji baci jednu petardu može Klub da košta gotovo koliko iznosi prihod od prodaje više od 850 ulaznica za ovu utakmicu.

Isto važi i za prolaze.

U posljednja tri UEFA disciplinska postupka, Partizan je samo zbog blokiranih prolaza i stepeništa kažnjen sa ukupno 34.000 evra – najprije 8.000, zatim 12.000, a pred utakmicu sa Tobolom još 14.000 evra. Posljednja kazna od 14.000 evra izrečena je nakon utakmice protiv UNA Strassen. Za šta? Za to što neko ne želi da napravi nekoliko koraka i zauzme svoje mjesto na tribini.

Pred utakmicu sa Hetafeom očekujemo rekordnu posjetu i jedan od najvećih prihoda od prodaje pojedinačnih ulaznica u posljednjih nekoliko godina. Bilo bi nedopustivo da ono što svi zajedno napravimo punim stadionom potom sami poništimo kaznama zbog stvari koje zavise isključivo od nas i koje možemo potpuno da kontrolišemo.

Novac od ulaznica mora da ostane Partizanu – za ekipu, omladinsku školu i budućnost Kluba – a ne da odlazi na kazne zbog blokiranih stepenica, petardi, pogrdnih povika ili poruka kojima nije mjesto na fudbalskoj utakmici.

Zajedno moramo spriječiti da Partizan ponovo organizuje veliku evropsku utakmicu samo da bi njen prihod potom proslijedio UEFA-i na ime kazni.

Zato će neposredno prije početka utakmice najmlađi fudbaleri iz Partizanovih omladinskih kategorija prošetati atletskom stazom noseći jednostavnu poruku:

VOLIŠ PARTIZAN? NE BLOKIRAJ PROLAZE!

To nije poruka UEFA. Nije poruka redara. Nije zabrana.

To je poruka Partizana Partizanovcima.

Izvor: MN PRESS

Dođi na vrijeme. Zauzmi svoje mjesto. Ostavi prolaze i stepeništa slobodnim. Ne bacaj predmete. Ne koristi pirotehniku. Ne koristi lasere. Apeluj na navijače pored sebe da ne skandiraju ono što nema veze sa fudbalom i zbog čega UEFA rigorozno kažnjava klub koji volimo. Ako želimo da Partizan igra Evropu pred punim stadionom, ova pravila moramo da poštujemo.

Protiv Tobola smo pokazali da možemo.

Sada treba da pokažemo da to nije bio izuzetak, nego novi standard ponašanja na stadionu Partizana.

Protiv Hetafea stadion će biti rasprodat. Desetine hiljada ljudi biće na istom mjestu sa istim ciljem. Slika punih tribina, crno-bijelih zastava i podrške koja svih 90 minuta nosi ekipu mora biti snažnija od bilo kog transparenta i glasnija od bilo kog povika i skandiranja koji nemaju veze sa Partizanom.

Pred nama je utakmica u kojoj će Saši Iliću i njegovim igračima biti potreban svaki glas sa tribina. Neka svaki taj glas bude za Partizan.

Da budemo vjetar u leđa ekipi od prvog do posljednjeg minuta. Da fer i sportskim navijanjem napravimo atmosferu po kojoj se Humska pamti. Da zajedno napravimo još jednu epsku evropsku noć na Topčiderskom brdu.

Budimo jedinstveni u odbrani Partizana. Ali budimo jedinstveni i u službi Partizana", stoji u saoptenju na sajtu crno-bijelih.

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