Ilićevih 11 igra za budućnost Partizana: Sastav crno-bijelih za Hetafe

Saša Ilić odabraće 11 igrača za utakmicu Partizan - Hetafe, jednu od najvažnijih u novijoj istoriji kluba

Izvor: Dušan Milenković / ATA images

Partizan igra utakmicu "bez reprize", protiv Hetafea, u plej-ofu za Konferencijsku ligu. Trener u ostavci Saša Ilić rekao je pred četvrtak i Špance u Humskoj da od tog meča "zavisi budućnost Partizana", tražeći podršku navijača sa punih tribina.

Biće to spektakl u krajnje čudnim okolnostima, u situaciji u kojoj su i uprava i trener dan poslije utakmice više neće biti na svojim funkcijama i u kojoj crno-bijeli kao tim iz zone ispadanja Superlige moraju da preokrenu protiv Hetafea minus 1:3.

Na papiru je malo razloga za optimizam, počev od ogromnih grešaka crno-bijelih na terenu i krajnje neubjedljive igre (najblaže rečeno), preko neverovatnih kikseva u Superligi - remija protiv "fenjeraša" Zemuna i poraza od IMT-a, Radničkog 1923 i Mladosti u Lučanima.

Ipak, pune i oprane tribine stadiona u Humskoj neće biti zauzete praktično do posljednjeg mjesta zato što je navijačima do ispraćaja bilo koga iz kluba. Oni dolaze da vide preokret, veliku evropsku pobjedu i zato će ispuniti svaku stolicu i dati vjetar u leđa ekipi Saše Ilića, da povjeruje u ono u šta i sama vjerovatno ne vjeruje do kraja - da je preokret moguć i da će se Partizan poslije tri godine vratiti u grupnu/ligašku fazu evro-takmičenja.

Izazov će biti ogroman, rival izuzetno jak i bez dileme u ulozi favorita, što potvrđuju i kladionice (kvota na Hetafe je 2,20, na Partizan i remi 3,35). Ipak, Saša Ilić je pokušao da u jeku bure u Humskoj širi umirujuće i ohrabrujuće poruke sa stadiona, pa je kroz osmijeh rekao: "Za mene je Partizan najveći klub na svijetu i znam da će se sve okrenuti kako treba. Da li je momenat? Biće".

Nije htio ni riječ o bilo čemu drugom osim o Hetafeu, pa ni o sastavu tima i formaciji. Rekao je ipak dvije važne informacije - da kapiten Ognjen Ugrešić definitivno neće igrati jer je već završio svoju misiju u klubu i prelazi u PAOK, a neće igrati ni suspendovaniIbrahim Zubairu. U takvoj situaciji, pokušali smo da predvidimo sastav koji će Ilić izvesti na utakmicu protiv protivnika iz predgrađa Madrida.

Partizanovih 11 za Špance

Izvor: Tomislav Djurovic/© MN press, all rights reserved

Za početak, djeluje da nema dileme da će braniti Miloš Krunić. Poslije tri smjene na mjestu golmana ovog ljeta i podnesene, pa povučene ostavke trenera golmana Nemanje Jovšića, djeluje da su Saša Ilić i saradnici odlučili da "jedinica" definitivno bude Krunićeva, kao i u nedjelju u Lučanima. I objektivno, ne može mu se staviti na dušu bilo koji od tri primljena gola.

Oni na čiji teret idu ti golovi igraju u odbrani i tu Ilića čeka najkomplikovaniji posao u pripremi. Prije svega, da odredi ko će se boriti protiv Turčina Enesa Unala u kaznenom prostoru ili protiv Johana Mohike na boku. Zato, pretpostavićemo da će defanziva biti sa dvojicom igrača na centralnim pozicijama, i da će to biti Stefan Mitrović i Nikola Simić.

Iako je u Lučanima igrao na desnom boku, očekujemo Samsona Nvulua na "njegovoj" poziciji na lijevom beku, kao jednog od najpouzdanijih Ilićevih vojnika. Na desnoj strani je Milan Roganović u Španiji mogao da vidi šta ne smije da ponovi u defanzivi, mada bi trebalo reći i da mu Demba Sek nije bio od velike pomoći u tom segmentu, što ne umanjuje slab nastup desnog beka.

U sredini terena deluje "zakucana" važna uloga Idrisua Babe, kraj kojeg bi u vezi mogao da Milan Aleksić, na centralnom mjestu, na kojem je bio i u Lučanima. Po boku bi trebalo očekivati Nikolu Čumića desno i Milana Vukotića levo, a kao ofanzivnog vezistu Igora Miladinovića.

Ispred njih, kao najistureniji igraće Že i teško je predvidjeti scenario prema kojem bi Erik Kojzek mogao da bude startni centarfor u ovako važnoj utakmici.

U skladu sa svim navedenim, Partizan bi protiv Hetafea u "meču bez reprize" mogao da zaigra u ovom sastavu:

Krunić - Roganović, Mitrović, Simić, Samson - Baba, Aleksić - Miladinović, Čumić, Vukotić - Že