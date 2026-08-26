Saša Ilić otkriva da Ugrešić odlazi u PAOK, dok je Zubairu suspendovan zbog nediscipline. Evo kakva je kadrovska situacija pred meč sa Hetafeom.

Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Saša Ilić bio je "zakopčan" po pitanju gotovo svih tema uoči utakmice sa Hetafeom (četvrtak, 21.00), posebno one najvažnije u Humskoj - njegove ostavke i ostavke kompletnog rukovodstva. Odmah je stavio svima do znanja da je to pitanje o kome neće govoriti uoči sutrašnje utakmice, s tim da je malo toga htio da kaže i o meču godine za crno-bijele, od koga zavisi i da li će se u Humskoj ove jeseni igrati Evropa.

Ilić je zatražio podršku navijača u teškom trenutku, ali nije htio da otkrije ništa o sastavu svoje ekipe, osim što je otkrio da u timu neće biti dvojice manje-više standardnih igrača: Ibrahima Zubairua i Ognjena Ugrešića.

Vidi opis Jedan precrtan, drugi prodat: Saša Ilić otkrio ko sigurno ne igra za Partizan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Razlozi su sasvim različiti; Zubairu je suspendovan zbog nediscipline i njegova suspenzija nije ukinuta pred predstojeći meč sa Hetafeom, tako je poručio Saša Ilić, dok je Ugrešić prešao u redove grčkog PAOK-a i zbog toga na njega neće računati ubuduće kada pravi tim.

"Ugrešić je postigao važan transfer i on sutra neće biti u sastavu", rekao je Saša Ilić, dok je na pitanje da li Zubairuu i dalje važi suspenzija za Hetafe samo rekao: "Da."

Koliko je Partizan zaradio od Ugrešića?

Izvor: MN PRESS

Prema riječima direktorice crno-bijelih Milke Forcan, transfer bi mogao da dostigne i osam miliona evra, ako se ispune svi bonusi, dok je takođe ugovorena i prijateljska utakmica dva kluba. Partizan i PAOK, odnosno njihovi navijači, godinama su u "bratskim" odnosima i ovo je bio idealan trenutak da se dogovori prijateljska utakmica.

Ugrešić je do sada odigrao 63 utakmice za Partizan i zabilježio je 13 golova i četiri asistencije.

"Mogu da potvrdim da je transfer završen. Ognjen napušta Partizan i karijeru će nastaviti u PAOK-u. On je jedan od miljenika ekipe. Bio je važan dio Partizana tokom posljednjih godina i fudbaler koji ima posebno mjesto u klubu. Sada odlazi kako bi karijeru nastavio u PAOK-u. Koliko znam, transfer bi ukupno mogao da dostigne 8 miliona evra. 6–6,5 miliona evra predstavlja fiksni dio dogovora, dok postoji još 1,5 miliona evra kroz bonuse. Pored toga, Partizan ima i procenat od naredne prodaje", rekla je Milka Forcan grčkim novinarima.

Šta je uradio Zubairu?

Izvor: MN PRESS

Ibrahim Zubairu, jedan od najboljih fudbalera Partizana ove sezone, izbačen je iz tima uoči prvog meča sa Hetafeom u gostima, kada se nije našao u sastavu Saše Ilića.

"Što se tiče Zubairua, hajde da vam kažem da nije konkurisao za sastav protiv Hetafea jer je prekršio pravilo i ponašao se nedisciplinovano. Ja kao izuzetno tolerantna osoba ga zbog toga nisam stavio u ekipu", rekao je Saša Ilić i potom objasnio da nije jedini koji je zgrešio.

"Mislim da je to određeni signal određenim momcima, a svi znaju da sam izuzetno tolerantan. Dok sam tu, takvo ponašanje je nedopustivo i on do daljeg neće biti u konkurenciji za sastav. Nadam se da će Ibrahim Zubairu to ipak prihvatiti na najbolji mogući način, da će nama radom na treninzima uvjeriti nas da je shvatio da je pogriješio, da će promijeniti ponašanje i ponovo konkurisati za sastav. Pitajte i njega, to se već dešava. Klupska disciplina se sastoji od kašnjenja na trening, neizvršavanja određenih obaveza. Nije samo on, već i određeni igrači (Demba Sek), sada je spalo na Zubairua, pa da damo određeni signal. Igrač Partizana ne može tako da se ponaša", zaključio je on.

U timu će, pak, biti Demba Sek: "Jeste, kasnio je i Sek, bilo je i drugih minimalnih stvari. Generalno, od kada sam došao najviše problema su pravili Zubairu i Sek. I jednom i drugom je bilo opraštano u prethodnom periodu, ali kada se to ponavlja, onda moraš da se trudiš da to sankcionišeš koliko god možeš", rekao je Ilić.