Nedeljko Jovanović: "U Partizanu podnose ostavke, pa lobiraju da se odbiju"

Nedeljko Jovanović komentariše ostavke u FK Partizan i navodno lobiranje da one budu odbijene.

Izvor: YouTube/RTS Radio Beograd

Bivši rukometaš i potpredsjednik JSD Partizan Nedeljko Jovanović rekao je da se u sportskom društvu nije još pričalo o promjenama u FK Partizan, gdje je kompletno rukovodstvo najavilo ostavke poslije utakmice sa Hetafeom (četvrtak, 21.00), međutim tokom septembra se očekuju razgovori i analize.

"Mi kao JSD Partizan ne možemo previše da se mješamo i utičemo na odluke u klubovima, ali neko učešće i neko djelovanje nam slijedi. To je naša obaveza", rekao je Jovanović za "Radio Beograd" dodavši da nije siguran da će ostavke i uslijediti.

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"Koji su to likovi koji će da se pojave ako dođe, realno, do tih ostavki... Ima nekih naznaka da pojedinci podnose ostavke, a da sa druge strane govore i traže načine da ostanu. Čak lobiraju da im se odbije ostavka. Neću sad da imenujem. Imam neke informacije. Sve će se te informacije, kroz film ili vaše novinarsko istraživanje iznijeti na vidjelo. Nije lijepo to da se dešava. Znači ako su opredijeljeni da podnesu ostavke, to je u startu loše. Skoro se desilo i da je Predrag Mijatović, legenda Partizana i fudbala, podnio ostavku, i sklonio se, a sigurno da postoje određeni ružni razlozi da se to desilo. Ako je došao u klub, nije došao da radi za sebe, nego da bude tu i dovede FK Partizan na nivo koji je za očekivati."

Šta dalje za Partizan?

"Ne znam, vrlo je konfuzno. Ne znamo šta će se izdešavati. Voljeli bismo da malo svjetla obasja taj teren i taj klub i da se momci prezentuju na bolji način do sada", rekao je Nedeljko Jovanović koji je jedan od rijetkih koji je kritikovao i trenera Sašu Ilića.

Zajedno sa rukovodstvom i Ilić je podnio ostavku, pošto je Partizan u zoni ispadanja, a na korak i od eliminacije iz Evrope jer je prvi meč protiv Hetafea izgubio 3:1 u Madridu: "Ima problema i u stručnom dijelu, vidjeli ste kako smo primili dva gola sa igračem više, to ne bi trebalo da se dešava. Vidjećemo šta nosi taj sljedeći period. Neka se iskristališu ili stabilizuju stvari, makar stabilno od nekog dna - uzlaznom linijom. Ova previranja i ovakvi odnosi nisu zdravi u sportu."

"Ovo nije dobro"

Izvor: MN PRESS

Komentarišući situaciju u FK Partizan, Nedeljko Jovanović istakao je i da situacija u srpskom fudbalu nije dobra: "To je naša velika boljka. Fudbal, generalno u Srbiji, je veliki problem. Možda već deceniju i po su neke nezgodne stvari što se tiču klupskog i reprezentativnog fudbala. Nikako da se iskobeljamo. Partizan već dugi niz godina ima probleme. Rezultata ima, pa ih dugo nema. To već smara navijače, javnost, ali svi znamo da mali rezultat i mala iskra može da napravi veliku priču", rekao je Jovanović tokom gostovanja na "Radio Beogradu".

"Fudbal je problematičan, puno je interesa, ekonomskih i drugih, moć je u pitanju. Ja tu ne vidim neki boljitak, iako nije moja sfera. Htio ili ne htio, imam uvid u dosta stvari kao potpredsjednik JSD Partizan. Ne sviđa mi se to. Trebalo bi više sredstava da odvajamo za druge sportove, fudbal će naći svoj put, zamišljam kada bi taj novac išao - cijelo JSD bi bilo na višem nivou. Nikako nije zanimljivo šta se dešava, opet neke ostavke, sad opet ispočetka. To nije dobro, moramo kao porodica da razmišljamo da to nije dobro", dodao je Jovanović i istakao da su i drugi veliki fudbalski klubovi "lokomotive" sportskog društva.

"Živio sam u inostranstvu i znam da i Barselona, Real Madrid i ostali klubovi imaju podršku fudbala koji je lokomotiva svih u klubu. Očekuje se i od FK Partizan da tako bude. Sada je KK Partizan možda najstabilniji i najjači, ali nisam siguran da sa te strane dolazi neka pomoć", zaključio je Jovanović.

Ko je Nedeljko Jovanović?

Nedeljko Jovanović i Nenad Peruničić na meču reprezentacije Srbije.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nedeljko Jovanović (56) je jedan od naših najboljih rukometaša svih vremena i u dresu Jugoslavije ima tri velike medalje - dvije bronze sa Svjetskog prvenstva (1999. i 2001. godine), odnosno bronzu sa Evropskog prvenstva (1996. godine). Tokom karijere igrao je za Metaloplastiku, Partizan, kao i brojne druge klubove, od kojih je najpoznatiji Portland San Antonio s kojim je bio i osvajač titule u Španiji.

Nakon igračke karijere trenirao je Novi Pazar i bio u stručnom štabu rukometne reprezentacije Srbije, dok je sada na poziciji potpredsjednika JSD Partizan gdje sarađuje sa Željkom Tanaskovićem.