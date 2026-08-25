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Sprema se spektakl u Humskoj: Partizan prodao 25.000 karata za Hetafe

Sprema se spektakl u Humskoj: Partizan prodao 25.000 karata za Hetafe

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crno-bijeli saopštili da su skoro rasprodali stadion za revanš protiv Hetafea.

Partizan Hetafe prodato 25.000 ulaznica Izvor: MN PRESS

FK Partizan saopštio je u utorak uveče da je prodato 25.000 ulaznica za meč protiv Hetafea u četvrtak uveče (21.00), u revanšu plej-ofa za Konferencijsku ligu. Crno-bijeli će u meču protiv Španaca imati podršku punog stadiona, a klub iz Humske objavio je da i dalje ima ulaznica u prodaji.

"Dobra vijest za sve koji nisu još uvek obezbedili svoju ulaznicu je da karata jos uvijek ima za sjever i, u minimalnom kontingentu, za zapad. Blagajne će i sutra raditi u terminu od 10 do 17, a u četvrtak od 14 do početka utakmice. Takođe, ulaznice možete kupiti i online putem sajta ticketline.rs", navedeno je.

Partizan dočekuje meč "biti ili ne biti" u Evropi sa rezultatskim minusom od prošle nedjelje 1:3 i sa nadom u preokret, kojim bi ekipa Saše Ilića izborila plasman u ligašku fazu Konferencijske lige.

Uoči tog meča Humsku potresaju svakodnevni potresi i trenutno su "u ostavci" i upravni odbor i trener Saša Ilić. Crno-bijeli će istrčati na teren sa zaostatkom od dva gola i sa vjerom da će ponoviti partiju iz jako dobrih sekvenci u Španiji, gdje su ipak preskupe greške odbrane u završnici bile kobne.

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Tagovi

FK Partizan Hetafe fudbal Konferencijska liga

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