Uprava Partizana ubjeđuje Sašu Ilića da ostane

Čelnici crno-bijelih u ostavci ubjeđuju trenera da ostane na klupi i poslije Hetafea.

Izvor: MN PRESS

Uprava Partizana u utorak je ubjeđivala na stadionu u Humskoj trenera Sašu Ilića da promijeni odluku o odlasku poslije Hetafea, objavio je "Telegraf". Ilić je zbog tog sastanka u jutarnjim satima prepustio trening ekipe svojim pomoćnicima, da bi saslušao čelnike kluba, koji su takođe u ostavci, ali koji žele da legenda kluba nastavi svoj mandat.

Ilić je razgovarao sa predsjednikom Rasimom Ljajićem, generalnim direktorm Dankom Lazovićem i sportskim direktorom Radosavom Petrovićem. Važni sastanci održavaju se dan nakon što se klub iz Humske oglasio saopštenjem i najavio za petak ostavke na svim nivoima, uključujući i trenera.



Ekipa u takvoj situaciji nastavlja da se sprema za četvrtak i revanš protiv Hetafea u Humskoj, u kojem će pokušati da preokrene minus iz prvog meča (1:3) i da uđe u ligašku fazu Konferencijske lige. U tu svrhu crno-bijeli su obećali i velike premije igračima za prolaz u iznosu od 500.000 evra.