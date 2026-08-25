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Uprava Partizana ubjeđuje Sašu Ilića da ostane

Uprava Partizana ubjeđuje Sašu Ilića da ostane

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Čelnici crno-bijelih u ostavci ubjeđuju trenera da ostane na klupi i poslije Hetafea.

Uprava Partizana ubjeđuje Sašu Ilića da ostane Izvor: MN PRESS

Uprava Partizana u utorak je ubjeđivala na stadionu u Humskoj trenera Sašu Ilića da promijeni odluku o odlasku poslije Hetafea, objavio je "Telegraf". Ilić je zbog tog sastanka u jutarnjim satima prepustio trening ekipe svojim pomoćnicima, da bi saslušao čelnike kluba, koji su takođe u ostavci, ali koji žele da legenda kluba nastavi svoj mandat.

Ilić je razgovarao sa predsjednikom Rasimom Ljajićem, generalnim direktorm Dankom Lazovićem i sportskim direktorom Radosavom Petrovićem. Važni sastanci održavaju se dan nakon što se klub iz Humske oglasio saopštenjem i najavio za petak ostavke na svim nivoima, uključujući i trenera.

Ekipa u takvoj situaciji nastavlja da se sprema za četvrtak i revanš protiv Hetafea u Humskoj, u kojem će pokušati da preokrene minus iz prvog meča (1:3) i da uđe u ligašku fazu Konferencijske lige. U tu svrhu crno-bijeli su obećali i velike premije igračima za prolaz u iznosu od 500.000 evra.

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FK Partizan

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