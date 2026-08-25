Milka Forcan potvrdila Partizanov transfer: "Mogao bi da dostigne 8 miliona evra"

Potpredsjednica FK Partizan Milka Forcan otkrila grčkim medijima da je Ognjen Ugrešić prešao u PAOK. Otkrila i detalje transfera

Izvor: T.K./ATAImages / MN Press

Partizan je definitivno prodao vezistu Ognjena Ugrešića grčkom klubu PAOK i to je potvrdila Milka Forcan, potpredsjednica crno-bijelih za poslovnu politiku. Ona je u razgovoru za grčki portal "SDNA" kazala da je sve dogovoreno oko prodaje trenutno najvrednijeg igrača "Parnog valjka" klubu iz Soluna.

"Mogu da potvrdim da je transfer završen. Ognjen napušta Partizan i karijeru će nastaviti u PAOK-u. On je jedan od miljenika ekipe. Bio je važan deo Partizana tokom posljednjih godina i fudbaler koji ima posebno mjesto u klubu. Sada odlazi kako bi karijeru nastavio u PAOK-u. Koliko znam, transfer bi ukupno mogao da dostigne 8 miliona evra. 6–6,5 miliona evra predstavlja fiksni dio dogovora, dok postoji još 1,5 miliona evra kroz bonuse. Pored toga, Partizan ima i procenat od naredne prodaje", rekla je Milka Forcan grčkim novinarima.

Na taj način je postalo sasvim jasno da će Partizanov đak napustiti Humsku u najvrednijem transferu ovog leta, a nakon prodaje Vanje Dragojevića Glazgov Rendžersu za pet miliona evra.

Od Ugrešića i Dragojevića - više od 11 miliona evra

Ovaj transfer je realizovan u jako teškom trenutku Partizana, a odlazeća uprava će prodajom obezbijediti novac u kasi svojim nasljednicima, koji bi mogli da preuzmu klub krajem septembra na sjednici klupske skupštine. Uz to, čelnici u posljednjim danima svog mandata (ostavke će aktivirati u petak) ubjeđuju trenera Sašu Ilića da promijeni odluku i ipak ostane, iako je u ponedjeljak najavljen i njegov odlazak krajem ove sedmice.

Partizan u četvrtak u Humskoj igra meč odluke protiv Hetafea, za preokret poslije poraza 1:3 u prvom meču, u Španiji, i za plasman u Konferencijsku ligu. U tu svrhu čelnici crno-bijelih obezbijedili su i bogate premije za svoje igrače u slučaju uspjeha.

Odlazak Partizanovog djeteta

Mladi vezista iz Kikinde (2006) ponikao je u Partizanu, a debitovao je za "A" tim u sezoni 2024/25. Prošlog ljeta je dobio jednu od najvažnijih uloga u timu uz Vanju Dragojevića, a odlazi iz Humske kao kapiten. U crno-bijelom dresu odigrao je 63 utakmice, postigao 13 goloav i četiri puta asistirao.

Ovog ljeta je zbog povrede nastupio samo na "otvaranju" evropske sezone protiv UNA Štrasena, kao i u porazu od Hetafea u Španiji prošle sedmice. U Superligi je postigao gol u meču Partizana i Zemuna u prvom kolu (2:2), a poslije toga je trener Saša Ilić u nekoliko kola "dozirao" njegovu minutažu, da bi ga sačuvao za kraj ljeta i najvažnije izazove. Ujedno - i za transfer u Grčku.

Kapiten PAOK-a Andrija Živković, stigao i ex napadač Zvezde

Izvor: EPA/ACHILLEAS CHIRAS

Ugrešića će u Solunu dočekati kapiten i lider ekipe, Andrija Živković (30), nekadašnji đak i as Partizana. On igra na stadionu "Tumba" već šest godina i iz sezone u sezonu se igrama i liderstvom svrstava u klupske legende. Ovog ljeta pridružio mu se u svlačionici i bivši napadač Crvene zvezde, Šerif Endiaje (30), koji je stigao na pozajmicu iz turskog kluba Samsunspor.

Kao i Partizan, i PAOK ovog ljeta učestvuje u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, a u prvom meču plej-ofa igrao je neriješeno protiv norveškog Brana (1:1) kod kuće. Živković nema pravo nastupa u tom dvomeču zbog isključenja u prethodnom, protiv Anderlehta u kvalifikacijama za Ligu Evrope.