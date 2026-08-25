Kapiten Partizana Ognjen Ugrešić uskoro bi mogao da napusti Humsku i preseli se u Grčku

Izvor: MN PRESS

Promene u Partizanu se redaju, kako na terenu, tako i u upravi kluba. Prema pisanju grčkih medija, odlazak Ognjena Ugrešića iz Humske je definitivan, a mladi fudbaler karijeru bi trebalo da nastavi u PAOK-u.

PAOK je blizu važnog potpisa, što aludira na poodmakle dogovore dvije strane, dva kluba. Momak iz Partizanove škole tako bi u kasu Partizana trebalo da donese 7.500.000 evra, navodi Mocart sport. Tu nije kraj, pošto će Parni valjak da zadrži procente od naredne prodaje svog igrača u iznosu od 15 posto. Ugovor bi trebalo da bude potpisan na pet godina, ali još nije poznato kad će Ugrešić krenuti put novog kluba na ljekarske preglede.

Vidi opis Partizan prodao kapitena: Ognjen Ugrešić ide u PAOK, evo koliko će zaraditi crno-bijeli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Kad je u pitanju cijena od 7.500.000 evra, zapravo će 6.000.000 evra stići fiksno, dok je preostalih 1.500.000 planirano da bude isporučeno kroz bonuse. Odlazak momka iz Kikinde je zapravo drugi najskuplji transfer PAOK-a, pošto je jedino skuplje plaćen Hristos Zafeiris, koji je stigao iz Sevilje.

Da li će Ugrešić igrati protiv Hetafea?

Odlazak Ugrešića postaće veliki problem Partizana, pošto je u prethodnom periodu kapiten postao vrlo važan šraf tima. Iako mlad, već je stekao pozamašno iskustvo u seniorskom timu crno-belih. Zbog toga interesovanje za srpskog fudbalera nije slučajnost, pošto PAOK nije bio jedini koji ga je želeo u svojim redovima.

Partizan je pregovore vodio i sa Njukaslom, a u trci su bili i neki španski klubovi, pa je želju izrazio i Panatinaikos, ali je pobedu odneo drugi grčki klub.

Ostaje pitanje kad će Ugrešić krenuti put novog kluba. Partizan bi voleo da ga ima na raspolaganju u četvrtak, ali kako čelnici kluba iz Soluna insistiraju da njegov dolazak bude što skoriji, ostaje pitanje da li će Parni valjak uspjeti da prolongira vrijeme odlaska Ognjena Ugrešića.