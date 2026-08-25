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Neočekivan potez uprave Partizana: Igračima obećano 500.000 evra premije ako izbace Hetafe

Neočekivan potez uprave Partizana: Igračima obećano 500.000 evra premije ako izbace Hetafe

Izvor mondo.rs
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Fudbaleri Partizana imaće dodatni motiv u revanšu sa Hetafeom u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Partizan nudi 500.000 evra igračima za preokret protiv Hetafea Izvor: MN PRESS

Neočekivane vijesti stižu iz Humske, samo dva dana nakon trećeg uzastopnog poraza u Superligi Srbije. Iako je uprava Partizana na čelu sa predsjednikom Rasimom Ljajićem najavila ostavke, potencijalne radikalne promjene biće sprovedene nakon revanša sa Hetafeom koji je na programu u četvrtak od 21 čas.

Španski tim je slavio u prvom duelu sa 3:1, a da li bilo ko vjeruje u čudesni preokret poslije dešavanja za vikend? Izgleda da nada i dalje tinja u crno-bijelom taboru.

Saša Ilić je nudio ostavku, čelnici kluba takođe, a nije teško pretpostaviti kakvo je stanje u svlačionici nakon šokantnog poraza od Mladosti u Lučanima 3:0. Raspoloženje bi mogla da popravi bogata premija, u slučaju da fudbaleri Partizana uspiju da nadoknade dva gola minusa iz Madrida, a potom i eliminišu Hetafe.

Ako ostvare taj podvig, igračkom kadru biće isplaćeno pola miliona evra, prenosi "Mozzartsport". Klub jeste u finansijskoj krizi, ali kako bi plasman u grupnu fazu Lige konferencija donio bonus od četiri miliona evra, dio bi odmah otišao na premije.

Kruže ovih dana priče o nedisciplini stranaca i njihovim lošim partijama, a ako nešto može da ih motiviše kao profesionalce, to je novac. Vidjećemo da li ćemo poslije revanša u četvrtak pričati o ostavkama ili premijama. U svakom slučaju, očekuje se velika posjeta navijača u Humskoj, prema trenutnim procjenama oko 30.000 navijača bi trebalo da bude na tribinama i pruži podršku posrnulom srpskom velikanu...

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FK Partizan Konferencijska liga

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