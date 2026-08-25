Fudbaleri Partizana imaće dodatni motiv u revanšu sa Hetafeom u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Izvor: MN PRESS

Neočekivane vijesti stižu iz Humske, samo dva dana nakon trećeg uzastopnog poraza u Superligi Srbije. Iako je uprava Partizana na čelu sa predsjednikom Rasimom Ljajićem najavila ostavke, potencijalne radikalne promjene biće sprovedene nakon revanša sa Hetafeom koji je na programu u četvrtak od 21 čas.

Španski tim je slavio u prvom duelu sa 3:1, a da li bilo ko vjeruje u čudesni preokret poslije dešavanja za vikend? Izgleda da nada i dalje tinja u crno-bijelom taboru.

Saša Ilić je nudio ostavku, čelnici kluba takođe, a nije teško pretpostaviti kakvo je stanje u svlačionici nakon šokantnog poraza od Mladosti u Lučanima 3:0. Raspoloženje bi mogla da popravi bogata premija, u slučaju da fudbaleri Partizana uspiju da nadoknade dva gola minusa iz Madrida, a potom i eliminišu Hetafe.

Vidi opis Neočekivan potez uprave Partizana: Igračima obećano 500.000 evra premije ako izbace Hetafe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Ako ostvare taj podvig, igračkom kadru biće isplaćeno pola miliona evra, prenosi "Mozzartsport". Klub jeste u finansijskoj krizi, ali kako bi plasman u grupnu fazu Lige konferencija donio bonus od četiri miliona evra, dio bi odmah otišao na premije.

Kruže ovih dana priče o nedisciplini stranaca i njihovim lošim partijama, a ako nešto može da ih motiviše kao profesionalce, to je novac. Vidjećemo da li ćemo poslije revanša u četvrtak pričati o ostavkama ili premijama. U svakom slučaju, očekuje se velika posjeta navijača u Humskoj, prema trenutnim procjenama oko 30.000 navijača bi trebalo da bude na tribinama i pruži podršku posrnulom srpskom velikanu...