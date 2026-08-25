Rasim Ljajić se oglasio poslije ostavki u Partizanu: "Jednom za svagda ovo da se uspostavi"

Nakon ostavki rukovodstva Partizana, Ljajić ističe važnost rezultata i stabilizacije kluba. Kako će se klub suočiti sa izazovima?

Izvor: MN PRESS

Kompletno rukovodstvo FK Partizan podnijelo je ostavke nakon neuspjeha protiv Mladosti iz Lučana (3:1), mjenjajući tako prvobitni plan da će otići iz kluba ukoliko se zabilježi neuspjeh u kvalifikacijama za Ligu konferencija protiv Hetafea. Zajedno sa njima ide i trener Saša Ilić, a Rasim Ljajić kaže da je prihvatio da ostane za susret sa Špancima samo na molbu rukovodstva.

"Poslije ćemo vidjeti šta će odlučiti", kazao je Ljajić kratko u razgovoru za "BBC" na pitanje da li već razmatraju ko bi mogao da bude novi trener Partizana.

"Mora taj princip odgovornosti jednom zasvagda da se uspostavi - mi ne želimo da se krijemo iza bilo koga, da sve svaljujemo na igrače, stručni štab, ovog, onog. Napravili smo ogroman iskorak u stabilizaciji kluba, ali u fudbalu i sportu je jedino mjerilo rezultat na semaforu... Trenutno taj rezultat nama ne ide u prilog", rekao je Ljajić koji je istakao da situacija nije idealna, ali da nije sve još izgubljeno protiv Hetafea.

Španska ekipa ima prednost od 3:1 poslije prvog meča, i to zbog dva gola u finišu utakmice u trenutku kada je imala igrača manje, tako da Partizanu sada ostaje teška misija u četvrtak u Beogradu.

"Pružili smo se koliko je jorgan dug"

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Rasim Ljajić kaže da je malo falilo da se Partizanu "okrene sreća" ovog ljeta, podsjeća da je ekipa pogodila sedam puta prečku od početka sezone, da su se dešavale stvari koje se viđaju jednom u deset godina - ali su se eto baš sada dogodile crno-bijelima u nevrijeme.

"Bez toga (Evrope) je finansijski odmah teže, vrijednost igrača je manja, manji su prihodi, a Evropa je i uslov da bismo mogli da razmišljamo u nekim drugim kategorijama i na većem nivou nego što smo trenutno", rekao je Ljajić.

"Sad svi kažu 'bolje da ste se zadužili dodatnih 20 miliona evra, a da je bilo rezultata', ali treba se ponašati odgovorno, kao u svojoj kući i ne trošiti ono čega nema. Ako imate novca možete da dovedete 15 igrača i da promašite pet, a mi niti možemo da dovedemo 15, niti smijemo da promašimo pet", poručio je Ljajić i zaključio: "Pružili smo se koliko nam je jorgan dug".

Navijači ne prihvataju ostavke

Izvor: MN PRESS

U danu kada su svi u Partizanu podnijeli ostavke, stiglo je saopštenje navijačke grupe "Grobari" u kojoj se od rukovodstva i od trenera Saše Ilića traži da ponovo razmisle o svemu. Navijači su "odbili ostavke", smatrajući da je uprkos slabim rezultatima, Partizan trenutno na dobrom putu.

"Ne prihvatamo ostavke, ne damo Partizan! U ime nade za bolje dane, svi ko jedan", piše između ostalog u objavi navijača Partizana u kojoj se poziva na jedinstvo protiv Hetafea.

Ko bi mogao da vodi Partizan?

Izvor: MN PRESS

Ukoliko ostavke budu potvrđene, već se spekuliše o imenima onih koji bi mogli da dođu u Partizan. Tako je ponovo aktuelan Predrag Mijatović, doskorašnji član Upravnog odbora, koji je otišao iz Humske 1. juna. Tada je, pak, najavio da će se jednog dana vratiti u Partizan kao predsjednik.

Oglasio se i poznati privrednik Sreten Nikolić koji je spreman da pomogne voljenom klubu: "Uvijek sam spreman da pomognem Partizanu. Godinama sam uz Partizan, volim ga i navijam, mada dugo nisam išao na stadion. Nedavno sam na nagovor ljudi iz Teleoptika išao na njihovu utakmicu, jer je jedna od mojih firmi pomogla u izgradnji trening centra. Nisam ni sa kim imao ozbiljne razgovore, novost mi je i da su članovi uprave podnijeli ostavke. Jedino što ne mogu da osporim je moja ljubav prema klubu i spremnost da pomognem", rekao je Sreten Nikolić.