Rasim Ljajić: "Neka dođu ovi Partizanovci s interneta i naprave upravu"

PredsJednik FK Partizan u ostavci Rasim Ljajić zahvalio se Grobarima na podršci, dok je prozvao tzv. "Partizanovce s interneta" i pozvao ih da formiraju novi Upravni odbor.

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Kompletno rukovodstvo FK Partizan najavilo je ostavke nakon utakmice sa Hetafeom u četvrtak (20.00, Humska) bez obzira na rezultat utakmice. Zbog tog poteza ponovo je turbulentno u Partizanu, a navijačka grupa "Grobari" tražila je od Upravnog odbora da zaboravi na to - i ostane u klubu do daljeg.

"Prvi put u istoriji kluba dešava se da navijači traže da uprava ostane, a desilo se zato što ti ljudi znaju u kojim uslovima funkcionišemo, na koji način ovaj klub funkcioniše, da dajemo sve od sebe, da ovdje nema dogovaranja sa menadžerima, nema niko da jedan dinar može da ukrade, nema nikog da se tali sa ovima ili onima, počeli smo da uvodimo red", rekao je prvi čovjek Partizana Rasim Ljajić za "N1".

"Naravno, to uvođenje reda i košta, jer smo stvorili milion protivnika i među novinarima, i među menadžerima, i među sportskim radnicima, ovima ili onima. I zato smo postali vreća za udaranje, ko god stigne, ko god ne smije niti drugi klub da spomene u bilo kakvom negativnom kontekstu, e Partizan je tu idealan. Kad sam jednog novinara pitao zašto to radite, čovjek mi je mrtav ladan odgovorio zato što su to najčitanije vijesti iz sportske rubrike. Onda udarajte", dodao je Ljajić i istakao je da su se odlučili za takav "odgovoran čin".

"Učinili smo velike stvari za dvije godine, nažalost rezultat je izostao, a to je ova podrška iskrenih navijača Partizana, s kojima mi nemamo nikakav odnos, mi ne plaćamo navijače."

Da li uprava možda ostane?

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Sjednica Skupštine FK Partizan trebalo bi da bude zakazana između 21. i 25. septembra, a Ljajić pred nju poručuje: "Kritikovali su nas od prvog dana kad smo došli, naš medeni mjesec je trajao pet dana, poslije toga je krenula rafalna paljba sa svih mogućih strana, evo svi ti ljudi umjesto što kritikuju preko društvenih mreža, što su veliki internet Partizanovci, evo prilike, neka dođu slobodno, svako od njih ima pravo, neka formiraju Upravni odbor, neka rade šta god misle da je dobro u interesu kluba", kazao je Ljajić i dodao da će ostati samo ako se niko ne kandiduje:

"Da li ostajemo? Ako se bilo ko kandiduje, to se neće desiti. Jedino da se niko ne kandiduje, onda ćemo funkcionisati u ostavci, pošto sad funkcionišemo praktično u ostavci, ne možemo da napravimo vakuum u funkcionisanju kluba, mora neko da potpisuje plate, mora neko da isplaćuje račune za struju. Postoje dva zakonska zastupnika: generalni direktor i ja. Klub mora da funkcioniše, ali mi apelujemo i zaista želimo da se pojave ozbiljni ljudi kao kandidati na toj skupštini kluba."

Šta je sa Sašom Ilićem?

Izvor: MN PRESS

Zajedno sa rukovodstvom, odlazak je najavio i trener Saša Ilić. Njega je rukovodstvo već počelo da ubjeđuje da se predomisli i da ostane i poslije Hetafea, bez obzira na rezultat, pošto slijedi i "vječiti" derbi.

"Prioritet je sad da ukoliko budemo mogli da ga ubijedimo, evo juče smo razgovarali, danas razgovaramo, po cijeli dan vodimo razgovore, navijači dalje vrše pritisak i traže neku vrstu dogovora, ali kažem, sad je najbitnije da Saša Ilić ostane", poručuje Ljajić.