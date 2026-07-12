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"Partizan bi volio da je tačno, ali ne postoji": Rasim Ljajić se oglasio zbog prelaznog roka crno-bijelih

"Partizan bi volio da je tačno, ali ne postoji": Rasim Ljajić se oglasio zbog prelaznog roka crno-bijelih

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Predsjednik FK Partizan Rasim Ljajić otkrio da u klub nije stigla zvanična ponuda o čijim se detaljima pričalo prethodnih dana.

Rasim Ljajić o ponudama za igrače Partizana Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan završio je pripreme u Sloveniji i spremio se za novu sezonu, u kojoj će imati veće ambicije nego prethodnih godina. Crno-bijeli žele da prekinu post kada je riječ o domaćim trofejima, ali i da odigraju važnu ulogu na međunarodnoj sceni gdje su tokom prethodnih nekoliko ljeta bili epizodisti. Uporedo sa tim, klupski čelnici moraju da pronađu novac - i najlakše će to uraditi kroz transfere.

Ipak, Partizan u ovom trenutku nema na stolu unosne ponude o kojima se danima priča. Predsjednik kluba Rasim Ljajić otkrio je da interesovanje postoji, prije svega za Ugrešića, ali da crno-bijeli još nisu dobili ponudu koja bi zadovoljila njihov apetiti u ljetnom prelaznom roku.

"Postoji interesovanje tri kluba za Ognjena Ugrešića, ali ponuda sa takvim opcijama kakve su se pojavile u medijima zasad ne postoji. Voljeli bismo i mi da je tačno sve to, ali, nažalost nije", rekao je za "Sportski žurnal" Rasim Ljajić, predsjednik Partizana koji će ovog ljeta morati da prodaje najtalentovanije igrače.

Prethodnih dana govorilo se o ponudi Bolonje za Ognjena Ugrešića, a navedeno je da italijanski klub nudi 8.000.000 evra, 30 odsto od naredne prodaje i defanzivca Mihajla Ilića koji se nije snašao u Italiji. Takođe, pominjano je i da Glazgov Rendžers planira da kupi Vanju Dragojevića, a da je za taj posao spremljeno 4,5 miliona evra.

Sa druge strane, dolazak Mihajla Ilića odnosno njegov povratak u Humsku mogao bi da otvori prostor za prodaju Nikole Simića, još jednog talentovanog fudbalera Partizana. Kada se ima u vidu da je već prodat Andrej Kostić, a da Milan Roganović za sada nije u izlogu - tu bi trebalo da se završi sa izlaznim transferima crno-bijelih ovog ljeta.

Partizan je u ljetnom prelaznom roku već doveo petoricu fudbalera. Prvo je stigao Aleks Zeković koji je igrao za omladince Fejnorda, zatim se u Humsku vratio Milan Aleksić, a mnogo se očekuje od stranaca u ofanzivnom dijelu tima - Čake Traorea, Erika Kojzeka i Žea.

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FK Partizan Rasim Ljajić

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