Predsjednik FK Partizan Rasim Ljajić otkrio da u klub nije stigla zvanična ponuda o čijim se detaljima pričalo prethodnih dana.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan završio je pripreme u Sloveniji i spremio se za novu sezonu, u kojoj će imati veće ambicije nego prethodnih godina. Crno-bijeli žele da prekinu post kada je riječ o domaćim trofejima, ali i da odigraju važnu ulogu na međunarodnoj sceni gdje su tokom prethodnih nekoliko ljeta bili epizodisti. Uporedo sa tim, klupski čelnici moraju da pronađu novac - i najlakše će to uraditi kroz transfere.

Ipak, Partizan u ovom trenutku nema na stolu unosne ponude o kojima se danima priča. Predsjednik kluba Rasim Ljajić otkrio je da interesovanje postoji, prije svega za Ugrešića, ali da crno-bijeli još nisu dobili ponudu koja bi zadovoljila njihov apetiti u ljetnom prelaznom roku.

"Postoji interesovanje tri kluba za Ognjena Ugrešića, ali ponuda sa takvim opcijama kakve su se pojavile u medijima zasad ne postoji. Voljeli bismo i mi da je tačno sve to, ali, nažalost nije", rekao je za "Sportski žurnal" Rasim Ljajić, predsjednik Partizana koji će ovog ljeta morati da prodaje najtalentovanije igrače.

Vidi opis "Partizan bi volio da je tačno, ali ne postoji": Rasim Ljajić se oglasio zbog prelaznog roka crno-bijelih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Prethodnih dana govorilo se o ponudi Bolonje za Ognjena Ugrešića, a navedeno je da italijanski klub nudi 8.000.000 evra, 30 odsto od naredne prodaje i defanzivca Mihajla Ilića koji se nije snašao u Italiji. Takođe, pominjano je i da Glazgov Rendžers planira da kupi Vanju Dragojevića, a da je za taj posao spremljeno 4,5 miliona evra.

Sa druge strane, dolazak Mihajla Ilića odnosno njegov povratak u Humsku mogao bi da otvori prostor za prodaju Nikole Simića, još jednog talentovanog fudbalera Partizana. Kada se ima u vidu da je već prodat Andrej Kostić, a da Milan Roganović za sada nije u izlogu - tu bi trebalo da se završi sa izlaznim transferima crno-bijelih ovog ljeta.

Partizan je u ljetnom prelaznom roku već doveo petoricu fudbalera. Prvo je stigao Aleks Zeković koji je igrao za omladince Fejnorda, zatim se u Humsku vratio Milan Aleksić, a mnogo se očekuje od stranaca u ofanzivnom dijelu tima - Čake Traorea, Erika Kojzeka i Žea.