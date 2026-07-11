Partizan razbio Slovence za kraj priprema: Ibrahim Zubairu pokazao Iliću sve što zna

Fudbaleri Partizana protiv Nafte iz Lendave odigrali posljednji pripremni meč u Sloveniji i ubjedljivo pobijedili.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana ubjedljivo su savladali Naftu iz Lendave u posljednjoj pripremnoj utakmici u Sloveniji.

Het-trik za Partizan pisao je Ibrahim Zubairu (18, 52. i 55. minut), dok je tačku na sjajnu predstavu stavio Kostić u 63. minutu. Slovenci su preko Brumeca u 72. minutu stigli do počasnog gola za končanih 4:1.

Ipak, meč je obilježio crveni karton Aleksa Zekovića, koji je morao van terena nakon samo tri minuta provedena u igri.

Crno-bijeli se vraćaju za Beograd, a narednog vikenda počinju takmičenje u Superligi. Meč Partizana na programu je u subotu, a igraće protiv Zemuna na stadionu Jedinstva sa Uba.