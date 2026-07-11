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Partizan razbio Slovence za kraj priprema: Ibrahim Zubairu pokazao Iliću sve što zna

Partizan razbio Slovence za kraj priprema: Ibrahim Zubairu pokazao Iliću sve što zna

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Fudbaleri Partizana protiv Nafte iz Lendave odigrali posljednji pripremni meč u Sloveniji i ubjedljivo pobijedili.

Partizan pobijedio Naftu 4:1 Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana ubjedljivo su savladali Naftu iz Lendave u posljednjoj pripremnoj utakmici u Sloveniji.

Het-trik za Partizan pisao je Ibrahim Zubairu (18, 52. i 55. minut), dok je tačku na sjajnu predstavu stavio Kostić u 63. minutu. Slovenci su preko Brumeca u 72. minutu stigli do počasnog gola za končanih 4:1.

Ipak, meč je obilježio crveni karton Aleksa Zekovića, koji je morao van terena nakon samo tri minuta provedena u igri.

Crno-bijeli se vraćaju za Beograd, a narednog vikenda počinju takmičenje u Superligi. Meč Partizana na programu je u subotu, a igraće protiv Zemuna na stadionu Jedinstva sa Uba.

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FK Partizan prijateljska utakmica

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