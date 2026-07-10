Partizan na pragu novog transfera: Kenijac stiže u Humsku

Partizan u Humsku želi da dovede Timotija Oumu iz praške Slavije.

Izvor: MONDO/Vladimir Sukdolak

Partizan je veoma blizu dogovora sa novim pojačanjem za vezni red. Kako saznaje Telegraf, crno-bijeli rade na dovođenju 22-godišnjeg Timotija Oume, defanzivnog veziste koji je pod ugovorom sa Slavijom iz Praga, a prethodnu sezonu proveo je na pozajmici u poljskom Lehu iz Poznanja.

Plan Partizana je da reprezentativca Kenije angažuje upravo na isti način - kroz jednogodišnju pozajmicu, uz opciju otkupa ugovora po završetku sezone. Prvobitna ideja u Humskoj bila je da dolazak novog zadnjeg veznog zavisi od eventualnog odlaska Dragojevića. Međutim, kako pregovori sa Rendžersom traju duže nego što se očekivalo, rukovodstvo kluba odlučilo je da ne čeka rasplet i odmah krene u realizaciju transfera Oume, kako ne bi ostalo bez željenog igrača.

Ouma je prve fudbalske korake napravio u domovini, gdje je nastupao za Najrobi Siti Stars. Poslije dvije sezone preselio se u Švedsku i obukao dres Elfsborga, gdje je skrenuo pažnju evropskih klubova. Slavija ga je početkom 2025. godine dovela za oko dva miliona evra, ali nije dobio veću minutažu u Pragu.

Zbog toga je uslijedila pozajmica u Leh, koja se pokazala kao pun pogodak. U Poljskoj je postao standardan prvotimac i odigrao 35 utakmica u svim takmičenjima, uključujući kvalifikacije za Ligu šampiona i Ligu Evrope. Upravo tim partijama privukao je pažnju stručnog štaba Partizana.