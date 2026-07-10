logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan na pragu novog transfera: Kenijac stiže u Humsku

Partizan na pragu novog transfera: Kenijac stiže u Humsku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Partizan u Humsku želi da dovede Timotija Oumu iz praške Slavije.

Partizan želi Timotija Oumu Izvor: MONDO/Vladimir Sukdolak

Partizan je veoma blizu dogovora sa novim pojačanjem za vezni red. Kako saznaje Telegraf, crno-bijeli rade na dovođenju 22-godišnjeg Timotija Oume, defanzivnog veziste koji je pod ugovorom sa Slavijom iz Praga, a prethodnu sezonu proveo je na pozajmici u poljskom Lehu iz Poznanja.

Plan Partizana je da reprezentativca Kenije angažuje upravo na isti način - kroz jednogodišnju pozajmicu, uz opciju otkupa ugovora po završetku sezone. Prvobitna ideja u Humskoj bila je da dolazak novog zadnjeg veznog zavisi od eventualnog odlaska Dragojevića. Međutim, kako pregovori sa Rendžersom traju duže nego što se očekivalo, rukovodstvo kluba odlučilo je da ne čeka rasplet i odmah krene u realizaciju transfera Oume, kako ne bi ostalo bez željenog igrača. 

Ouma je prve fudbalske korake napravio u domovini, gdje je nastupao za Najrobi Siti Stars. Poslije dvije sezone preselio se u Švedsku i obukao dres Elfsborga, gdje je skrenuo pažnju evropskih klubova. Slavija ga je početkom 2025. godine dovela za oko dva miliona evra, ali nije dobio veću minutažu u Pragu.

Zbog toga je uslijedila pozajmica u Leh, koja se pokazala kao pun pogodak. U Poljskoj je postao standardan prvotimac i odigrao 35 utakmica u svim takmičenjima, uključujući kvalifikacije za Ligu šampiona i Ligu Evrope. Upravo tim partijama privukao je pažnju stručnog štaba Partizana.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC