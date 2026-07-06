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Dve tuče i haos, ali Partizan je pobijedio: Erik Kojzek će biti novi ljubimac Grobara

Dve tuče i haos, ali Partizan je pobijedio: Erik Kojzek će biti novi ljubimac Grobara

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Partizan je došao do druge pobjede na pripremama u Sloveniji golom Erika Kojzeka.

Partizan pobijedio Nefč na pripremama Izvor: arena 1 premium

FK Partizan pobijedio je danas Nefči 1:0 (0:0) golom Erika Kojzeka, u svojoj trećoj kontrolnoj utakmici na pripremama u Sloveniji. Na taj način Slovenac je došao do svog drugog pogotka u dresu crno-belih ovog leta, pošto se u 47. minutu sjajno snašao poslije odličnog prodora Milana Roganovića po desnoj strani.

U ovom meču Partizan je bio ozbiljniji rival, iako nismo vidjeli previše šansi do same završnice meča, dok su susret obilježile i dvije tuče. Prva u prvom dijelu igre, kada je "zakuvao" Stefan Mitrović, dok je druga zamalo značila prekid utakmice.

Poslije duela Stefana Milića i Samboa na sredini terena, fudbaler Nefčija je pobjesnio i počeo da hvata za gušu igrača Partizana, zbog čega su se praktično sukobili svi igrači dva tima, uletjeli su i treneri... Epilog je na kraju po crveni karton za dvojicu igrača, a zatim se vijećalo da li će se meč uopšte nastaviti.

Strasti su se smirile i dva trenera donijela su odluku da se nastavi "11 na 11", naravno uz mnoštvo promjena, za šta ovakvi mečevi na pripremama i služe.

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FK Partizan fudbal

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