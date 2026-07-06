Partizan je došao do druge pobjede na pripremama u Sloveniji golom Erika Kojzeka.

Izvor: arena 1 premium

FK Partizan pobijedio je danas Nefči 1:0 (0:0) golom Erika Kojzeka, u svojoj trećoj kontrolnoj utakmici na pripremama u Sloveniji. Na taj način Slovenac je došao do svog drugog pogotka u dresu crno-belih ovog leta, pošto se u 47. minutu sjajno snašao poslije odličnog prodora Milana Roganovića po desnoj strani.

U ovom meču Partizan je bio ozbiljniji rival, iako nismo vidjeli previše šansi do same završnice meča, dok su susret obilježile i dvije tuče. Prva u prvom dijelu igre, kada je "zakuvao" Stefan Mitrović, dok je druga zamalo značila prekid utakmice.

Vidi opis Dve tuče i haos, ali Partizan je pobijedio: Erik Kojzek će biti novi ljubimac Grobara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: arena 1 premium Br. slika: 12 12 / 12 AD

Poslije duela Stefana Milića i Samboa na sredini terena, fudbaler Nefčija je pobjesnio i počeo da hvata za gušu igrača Partizana, zbog čega su se praktično sukobili svi igrači dva tima, uletjeli su i treneri... Epilog je na kraju po crveni karton za dvojicu igrača, a zatim se vijećalo da li će se meč uopšte nastaviti.

Strasti su se smirile i dva trenera donijela su odluku da se nastavi "11 na 11", naravno uz mnoštvo promjena, za šta ovakvi mečevi na pripremama i služe.