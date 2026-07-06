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Opšta tuča na Partizanovoj utakmici: Haos na pripremama, fudbaleri se hvatali za gušu

Opšta tuča na Partizanovoj utakmici: Haos na pripremama, fudbaleri se hvatali za gušu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Na utakmici Partizana i Neftčija u Sloveniji došlo je do opšte tuče

Opšta tuča na utakmici Partizan - Nefči Izvor: TV Arena sport/screenshot

Potpuni haos na utakmici Partizana i Nefčija na pripremama u Sloveniji. Grub faul fudbalera crno-bijelih Stefana Milića razbjesnio je igrača azerbejdžanskog tima Samboa, koji ga je odmah ščepao za vrat i inicirao opšti haos na terenu.

Poslije velikog sukoba igrača dva tima i Milić i Sambo su isključeni sa pravom zamjene, a sudija je u dogovoru sa stručnim štabovima dva tima razmatrao da li da se uopšte dalje igra. Trener crno-bijelih Saša Ilić je sa svojim stručnim štabom smirivao situaciju, a isto je činio i ukrajinski stručnjak Jurij Vernidub. Poslije nekoliko napetih minuta, utakmica je ipak nastavljena.

Pogledajte haos:

Pogledajte

01:52
Tuča na Partizan Neftči
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Nervoza fudbalera na pripremama nije neuobičajena stvar, pa i čarke na utakmicama, ali u ovom slučaju se sve otrglo kontroli. Utakmica je odigrana u mjestu Beltinci u Sloveniji.

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Tagovi

FK Partizan fudbal

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