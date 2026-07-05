Trener Partizana Saša Ilić najavio da su mu potrebna pojačanja, klub mora što prije da ih angažuje jer sezona počinje za manje od dvije nedjelje.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan trenutno je na pripremama u Sloveniji, a legendarni Saša Ilić nije baš zadovoljan kako protiču prve nedjelje rada. Po njegovim riječima, Partizan je daleko od ideja koje je on imao kada je preuzeo crno-bijele. Da bi se ostvarili planovi Partizanovog rekordera po broju nastupa, u Humsku će možda morati da stigne novi kontingent fudbalera!

Partizan je u veoma kratkom roku ozvaničio dolaske centralnog veznog Alekse Zekovića (Fejnord U21) i ofanzivnog veznog Milana Aleksića (Sanderlend, pozajmica), da bi zvučna pojačanja stigla u ofanzivu. Pojačanje na krilu je Čaka Traore (Milan), a u napadu Erik Kojzek (Volfsberger, pozajmica). Toj grupi igrača priključiće se još jedan napadač, brazilski fudbaler Že (Gectepe), ali...

"Potrebno nam je još četiri pojačanja da bismo bili konkurentni", rekao je prije nekoliko dana Ilić. Bio je to jasan signal klupskim čelnici da Saša nije zadovoljan igračkim kadrom koji ima na raspolaganju. Treba imati u vidu da će crno-bijeli u bliskoj budućnosti vjerovatno morati da prodaju Vanju Dragojevića i/ili Ognjena Ugrešića, pa da su i za njih potrebne zamjene u ekipi.

Vidi opis Partizan doveo pet pojačanja, Saši Iliću potrebno još: Ovako se pravi potpuno novi tim u Humskoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Otkup ugovora Dembe Seka možda je samo "varka" jer bi on već tokom ljeta mogao da bude prodat za veći iznos kako bi se popravila finansijska situacija. Takođe, povratak u klub štopera Nihada Mujakića možda je dobra vijest za posljednju liniju, a možda i nije - Partizan je očekivao 1,2 miliona od njegovog transfera, a Saša Ilić tek treba da procijeni da li mu je potreban reprezentativac Bosne i Hercegovine. Čak i da Mujakić ostane u klubu, Partizanu fali igrača.

Tokom prethodne sezone činilo se da crno-bijeli često imaju problema sa brojem fudbalera na koje trener može da računa. Ljetni prelazni rok odrađen je bez ispunjavanja želja Srđanu Blagojeviću, a u zimskom je sve bilo haotično - od situacije u kojoj je Nenad Stojaković, preko užasnih priprema u Turskoj, pa do prelaznog roka u kojem su stizali veterani Stefan Mitrović, Saša Zdjelar i Sebastijan Polter. Dvojica više nisu u klubu, a Partizan nema luksuz da i ovog ljeta povlači takve poteze.

Saši Iliću potrebna su stvarna pojačanja, igrači koji mogu da naprave razliku na mečevima u Superligi Srbije ili u evropskim kvalifikacijama. Takođe, u Humskoj mora da se misli i o tajmingu. Sezona u srpskom fudbalu počinje već 18. jula, što znači da će Partizan utakmicu protiv Zemuna igrati za manje od dvije nedjelje.

Vidi opis Partizan doveo pet pojačanja, Saši Iliću potrebno još: Ovako se pravi potpuno novi tim u Humskoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Dolazak Ilića koji je jedna od najvećih klupskih legendi, pa povratak u klub Radosava Petrovića koji je postao sportski direktor i Gorana Troboka koji će dobiti funkciju u sportskom dijelu veoma su važni za "kult" koji je u ovom trenutku neophodan Partizanu. Ipak, pored toga su bitni i fudbaleri koji će na terenu iznijeti teret u novoj sezoni.

Zbog toga će sportski sektor Partizana morati i u narednom periodu naporno da radi. Koliko god da je značajan posao obavljen dovođenjem petorice novih igrača, kraj nije ni blizu. Bez obzira na to da li Zeković, Aleksić, Traore, Kojzek i Že mogu da najave uspješnu sezonu u Humskoj, sve će pasti u vodu ako se prelazni rok ne privede kraju na pravi način. A ako Saša Ilić kaže da mu je potrebno još pojačanja... Ko je više od njega zaslužio da mu se u Humskoj ispunjavaju želje?