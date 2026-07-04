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Italijani zaratili zbog bisera Partizana: Jedni nude osam, drugi spremaju čak 10 miliona evra

Italijani zaratili zbog bisera Partizana: Jedni nude osam, drugi spremaju čak 10 miliona evra

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Fudbaler Partizana Ognjen Ugrešić postao je želja nekoliko klubova u Evropi

Sasuolo i Bolonja žele Ognjena Ugrešića Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Fudbaler Partizana Ognjen Ugrešić (19) mogao bi ovog ljeta da postane jedan od najvećih izlaznih transfera u istoriji Partizana. Za mladog vezistu vlada veliko interesovanje u Italiji, a prema pisanju "Gazete delo Sport", u trku za njegov potpis uključio se i Sasuolo, koji će pokušati da preotme talentovanog fudbalera od Bolonje.

Prvi konkretan korak napravila je Bolonja. Klub je, kako se navodi, poslao ponudu vrijednu između sedam i osam miliona evra, uz procenat od naredne prodaje, u nadi da će ubijediti Partizan da pristane na transfer 19-godišnjeg veziste.

Međutim, u međuvremenu se situacija promijenila. Sasuolo je riješio da se ozbiljno uključi u pregovore, pošto je zbog povrede Ismaela Konea i očekivanog odlaska Kristijana Torstveda u Fiorentinu ostao u potrazi za pojačanjem u veznom redu. Dolazak Alberta Akvilanija na mjesto trenera dodatno je ubrzao planove kluba na ljetnoj pijaci. Partizan, međutim, ne planira da spušta cijenu. Iz Humske su jasno stavili do znanja da Ugrešića neće pustiti za manje od 10 miliona evra. Prema informacijama iz Italije, upravo je Sasuolo spreman da se približi toj sumi i tako stekne prednost u odnosu na Bolonju.

Da pregovori zaista napreduju potvrđeno je i iz Partizana, gdje su prethodnih dana istakli da postoji pomak u razgovorima oko transfera mladog fudbalera. Ostaje da se vidi da li će interesovanje dva italijanska kluba dovesti do nove ponude koja bi zadovoljila zahtjeve crno-bijelih.

Ukoliko transfer bude realizovan za osam miliona evra, Ugrešić će se izjednačiti sa Stevanom Jovetićem na listi najvećih izlaznih transfera u istoriji Partizana. Ako, ipak, Sasuolo pristane da plati traženih 10 miliona, crno-bijeli bi ostvarili jedan od najunosnijih poslova u istoriji kluba.

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Tagovi

Ognjen Ugrešić FK Partizan Sasuolo Bolonja

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