logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Milan odvodi još jednog igrača Partizana

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Ognjen Ugrešić na korak od odlaska iz Partizana u Milan, premda ga traže i klubovi iz Engleske.

Milan kupuje Ognjena Ugrešića

FK Partizan je zimus prodao Andreja Kostića u Milan i to možda ne bude jedini crno-bijeli fudbaler koji je završio na "San Siru". I te kako su zadovoljni skauti Milana onim što su vidjeli od mladih fudbalera Partizana, tako da se sada pojavila informacija da je meta i Ognjen Ugrešić.

Kako je objavio italijanski novinar Rudi Galeti, Milan je glavni favorit u trci za Ognjena Ugrešića, s tim da ima konkurenciju u Njukaslu i još nekim drugim engleskim klubovima.

"Njukasl je u prethodnim mjesecima pokazao ozbiljno interesovanje. Engleski klub je pristupio igraču na veoma profesionalan način, čak je dolazio u Srbiju i sastao se s njim lično. Postoji i simbolična veza između dva kluba, jer oba nose crno-bijele boje. Ipak, uprkos tom snažnom interesovanju, Italija se sada čini kao najizvjesnija destinacija", navodi se u tekstu Galetija koji tako pretpostavlja da će Milan odnijeti pobjedu u trci za potpis mladog veziste.

Za sada nema informacija koliko bi Partizan mogao da zaradi od transfera Ognjena Ugrešića, ali zna se da je zimus odbio već ponudu od 4,5 miliona evra, iako mu je "gorelo pod nogama" zbog UEFA monitoringa i licence.

Takođe, poznato je da u ugovoru ima klauzulu od 15 miliona evra, ali nema sumnje da bi ga Partizan pustio i za manje.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

Milan fudbal Ognjen Ugrešić transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC