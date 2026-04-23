Milan odvodi još jednog igrača Partizana

Ognjen Ugrešić na korak od odlaska iz Partizana u Milan, premda ga traže i klubovi iz Engleske.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

FK Partizan je zimus prodao Andreja Kostića u Milan i to možda ne bude jedini crno-bijeli fudbaler koji je završio na "San Siru". I te kako su zadovoljni skauti Milana onim što su vidjeli od mladih fudbalera Partizana, tako da se sada pojavila informacija da je meta i Ognjen Ugrešić.

Kako je objavio italijanski novinar Rudi Galeti, Milan je glavni favorit u trci za Ognjena Ugrešića, s tim da ima konkurenciju u Njukaslu i još nekim drugim engleskim klubovima.

"Njukasl je u prethodnim mjesecima pokazao ozbiljno interesovanje. Engleski klub je pristupio igraču na veoma profesionalan način, čak je dolazio u Srbiju i sastao se s njim lično. Postoji i simbolična veza između dva kluba, jer oba nose crno-bijele boje. Ipak, uprkos tom snažnom interesovanju, Italija se sada čini kao najizvjesnija destinacija", navodi se u tekstu Galetija koji tako pretpostavlja da će Milan odnijeti pobjedu u trci za potpis mladog veziste.

Za sada nema informacija koliko bi Partizan mogao da zaradi od transfera Ognjena Ugrešića, ali zna se da je zimus odbio već ponudu od 4,5 miliona evra, iako mu je "gorelo pod nogama" zbog UEFA monitoringa i licence.

Takođe, poznato je da u ugovoru ima klauzulu od 15 miliona evra, ali nema sumnje da bi ga Partizan pustio i za manje.

