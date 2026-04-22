Partizan u Novom Sadu sačuvao drugo mjesto: Branio se i odbranio od Vojvodine sa igračem manje

Partizan i Vojvodina odigrali neriješeno bez golova (0:0), što odgovara crno-bijelima

Vojvodina i Partizan odigrali su derbi bez golova (0:0), poslije kojeg su crno-bijeli ostali na drugoj poziciji, sa dva boda više od trećeplasiranog domaćina. Ekipa Srđana Blagojevića na kraju meča se borila da ostane neriješeno, jer je u posljednjih 20-ak minuta imala igrača manje zbog isključenja neopreznog Vukašina Đurđevića i uspjela je u tome. Ujedno, uspjela je i u namjeri da u nedjelju ode na 179. "vječiti" derbi protiv Crvene zvezde kao drugoplasirana.

Vojvodina će žaliti za velikom prilikom Džona Merija u prvom dijelu meča, kada je imao dovoljno prostora da praktično sam šutne sa ivice peterca, ali je promašio cijeli gol. U nastavku je uspio da pogodi, ali je taj gol poništen zbog ofsajda. Novosađani su u završnici po inerciji bili u napadima, jer su imali igrača više, ali to im nije donijelo priliku izuzev šuta Milana Kolarevića u četvrtom minutu nadoknade.

S obzirom na brojčano stanje na terenu, Partizan će odnijeti vredniji bod kući, mada će njegova prednost biti na velikom testu u nedjelju. Sa druge strane, Vojvodina je pregrmjela utakmice protiv "vječitih" u plej-ofu i ima pred sobom pet mečeva u kojima će biti favorit, kao i polufinale Kupa Srbije protiv Grafičara.



