"Grobari" iz Prijedora iznenadili Savu Miloševića: Crno-bijela rakija šljivovica za trenera Željezničara (FOTO)

Nebojša Šatara
U 30. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine, Željezničar je savladao Rudar u Prijedoru golom u sudijskoj nadoknadi, a tom prilikom poklone od navijača Partizana iz grada na Sani dobio je strateg plavih Savo Milošević.

Savo Milošević je u Prijedoru doživio niz pozitivnih iznenađenja!

Osim prve pobjede Želje ove sezone u duelu sa Rudarom iz Prijedora i to golom Vinija Peišota u 94. minutu, uslijedilo je i iznenađenje koje su mu priredili tamošnji navijači Partizana, kojih u gradu na Sani vjerovatno ima najviše u cijeloj Krajini, ali i Republici Srpskoj, još od jugoslovenskog vremena.

Delegacija Udruženja "Grobari" Prijedor predvođena predsjednikom Stojanom Janjetovićem i članom Upravnog odbora Radojicom Tejićem posjetila je delegaciju sarajevskog Željezničara i nekadašnjem napadaču Partizana i reprezentativcu SR Jugoslavije uručila prigodne poklone od Grada Prijedora, ali i lične.

Miloševića je posebno obradovala flaša domaće šljive rakije na kojoj je napisano njegovo ime i stoji Savina fotografija iz igračkih dana u crno - bijelom dresu, a sa druge strane je grb Udruženja.

"Razgovarali smo sa Savom više od sat vremena u hotelu 'Prijedor' i zahvalili mu se za sve što je učinio za naš Partizan, kao igrač, ali i trener. Naravno, žao nam je što je Rudar Prijedor izgubio utakmicu u kojoj je bio bolji, a našem Savi želimo sve najbolje u narednom periodu", istakao je Janjetović, a prenio "Sportski žurnal".

Inače, Milošević je za beogradske crno-bijele nastupao tri sezone i to od 1992. do 1995. godine, na 119 mečeva je postigao 78 golova.

