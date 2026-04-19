Grobari transparentom prozvali Sašu Obradovića: Iza klupe Zvezde mu okačili poruku na vječitom derbiju

Navijači Partizana su iza klupe Crvene zvezde imali poruku za Sašu Obradovića.

Košarkaši Partizana su drugi put zaredom savladali Crvenu zvezdu. Nakon pobjede u 35. kolu Evrolige, dobili su najvećeg rivala i u duelu posljednjeg kola regularnog dijela ABA lige, a navijači crno-bijelih su iza klupe postavili transparent koji je bio prozivka za Sašu Obradovića.

Na njemu je pisalo: "lakši trening se ne odlaže", a to je bila referenca na izjavu trenera Crvene zvezde nakon prethodne utakmice u ABA ligi u kojoj je Crvena zvezda pobijedila.

Kada su košarkaši Partuzana pobijedili 89:82 u Evroligi, na zvaničnim kanalima kluba na društvenim mrežama se takođe pojavila objava u vezi sa tom izjavom Obradovića. Umjesto znaka W za pobjedu, napisano je T - za trening. Prisjetite se toga.

Poslije te utakmice Saša Obradović je objasnio da njegova izjava ni na koji način nije bila potcjenjivačka. "Nisam nikoga potcjenjivao, što se toga tiče. Ako je to razlog da nekoga motivišem, postoji vjerovatno razlog da i mi budemo motivisani Karlikovom izjavom. Nisam to rekao ponižavajuće. Rekao sam kako je to izgledao zbog nemogućnosti bilo kakvih priprema. Nismo imali trening da bismo mogli da pričamo o tome. Nisam, niti ikoga u životu ponižavam, niti je u tom kontekstu bilo. Dodatno motivisanje nije potrebno. Što se nas tiče znamo šta nam znači svaka pobjeda", rekao je Saša Obradović na konferenciji za medije nakon poraza.