"Već sam glavom u Barseloni": Saša Obradović nikad kraći poslije poraza u vječitom derbiju

Trener Crvene zvezde Saša Obradović istakao je da je on sada već mentalno u meču sa Barselonom u plej-inu Evrolige, nakon što je njegov tim poražen od Partizana u vječitom derbiju.

Crvena zvezda je poražena od Partizana u posljednjem vječitom derbiju u ligaškom dijelu ABA lige, a poslije meča je pričao Saša Obradović.

"Čestitke Partizanu. Bilo je vrlo teško spremiti ovaj meč i razmišljati o utorku, najvažnijoj utakmici ove sezone za nas, o utorku. Zaslužena pobjeda Partizana, nemam veći komentar. Već sam glavom u drugoj utakmici", počeo je trener crveno-bijelih.

Istakao je da je dobro rasporedio minuta na ovom meču.

"Ja lično mislim da jesam. Igrači koji su malo više igrali uključujući Kodija, tu nema problema. On je jak momak i može da podnese. Pauzirao je neke utakmice u ABA ligi i tu ne bi trebalo da bude problema. Pogotovo u ovim situiacjama kada je sve na liniji. Tu ne postoji nikakav umor."

Odsutni su bili Bolomboj i Batler, ali oni bi trebalo da budu u sastavu za utorak. "Nadam se da će da bude. Nije strašna povreda. Batler je ok, jeste, jeste."

Na kraju je upitan i šta je presudilo u ovom meču - manjak motivacije, umor...

"Sve od toga pomalo, ali najvažnijie da smo pokazali karakter i način na koji teba da igramo sa Partizanom. Biće još utakmica i prilika", završio je Saša Obradović.