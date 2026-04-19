Penjaroja pričao o iks faktoru Partizana: "Sve je bolji posljednja dva mjeseca, pomaže kad napadnu Karlika"

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Trener Partizana Đoan Penjaroja je posebno pohvalio Dilana Osetkovskog nakon pobjede Partizana nad Crvenom zvezdom u ABA ligi.

Đoan Penjaroja o pobjedi Partizana protiv Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Partizan je drugi put zaredom savladao Crvenu zvezdu, a treći put u četiri posljednja vječita derbija. Dok je Saša Obradović pričao o razlozima poraza Crvene zvezde, Đoan Penjaroja je svojim igračima čestitao na bitnoj pobjedi i sjajnom završetku ABA sezone.

"Prvo mislim da je ovo odlična pobjeda za nas za kraj regularnog dijela ABA lige. Cijelu sezonu smo izgubili samo tri meča u ABA. Čestitam igračima na velikom zalaganju. Kontrolisali smo utakmicu, pogotovo u prvom poluvremenu. Igrali smo dobru odbranu, u napadu smo takođe dobro igrali. U drugom poluvremenu je Zvezda napravila veliki pritisak, mi smo se malo opustili na 19 poena razlike, ali na kraju smo imali dobar meč", rekao je španski stručnjak. 

X faktor Partizana

Sjajan meč sa 15 poena i nekoliko jako bitnih pogođenih trojki imao je Dilan Osetkovski. Istakao je Penjaroja da je u prethodna dva mjeseca centar Partizana izuzetno napredovao. 

"Dilan igra jako dobro i konstantno. Dobar je šuter za tri poena, pomaže nam da otvorimo teren i da napadnemo agresivne odbrane, pogotovo na Karliku. To nam je jako bitno i danas su on i Bonga igrali na četvorci. Mislim da posljednja dva mjeseca igra bolje nego na početku sezone", rekao je šef struke crno-bijelih.

Kada je crno-bijeli tim u trećoj četvrtini poveo sa 19 razlike, stao je i Crvena zvezda se vratila u meč. Šta se tada desilo?

"Crvena zvezda je krenula da igra bolje, mi smo promašili dva ili tri polaganja zaredom. Imali smo dva ili tri izgubljene lopte zaredom, Postigli su lake poene i nismo igrali dobro ofanzivno. Jasno je da nismo igrali dobro ofanzivno u tim momentima."

Kako sada?

Takmičenje u ABA ligi nastavlja se tek za tri nedjelje. U međuvremenu će Partizan odigrati i jednu utakmicu u Košarkaškoj ligi Srbije, ali ova situacija je jako čudna za Španca na klupi Partizana.

"To je dobro pitanje. Za mene je jako čudno da ove nedjelje završim ABA ligu i regularnu sezonu Evrolige. Momci sedam mjeseci igrali dva-tri puta nedjeljno sa putovanjima i bez treninga, a sada ćemo stopirati takmičenje. Sada stopiramo takmičenje, ne tri nedjelje jer 30. aprila igramo KLS, ali to ne igramo sa cijelim timom. Jako je čudno, to po mom mišljenu nije dobro. Ali takva je situacija. Sada ćemo se nekoliko dana odmarati, ali nije lako sada se pripremati za plej-of utakmice za tri nedjelje. Nije lako i nije normalno, ali takvo je takmičenje. Nadam se da će se situacija promijeniti", završio je on.

