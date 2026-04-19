logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lončar: Partizan izgleda mnogo bolje od Zvezde

Lončar: Partizan izgleda mnogo bolje od Zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Bivši igrač Partizana Nikola Lončar vidi "skraćenu rotaciju" kao ključan razlog bolje igre crno-bijelih u ovoj fazi sezone.

Nikola Lončar o vječitom derbiju Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš i funkcioner Partizana Nikola Lončar, sada stručni konsultant TV Arena sport, ocijenio je da su crno-bijeli bili mnogo bolji u vječitom derbiju u kojem su treći put ove sezone pobijedili Zvezdu.

"Mnogo bolji Partizan, iako je zakomplikovao u trećoj četvrtini, bio je mnogo bolji. Presudila je grupa igrača koja se pojavljuje konstantno. Ajzak Bonga i Dilan Osetkovski bili su lideri, Karlik Džouns je dao ključne poene na kraju. Nije bilo Sterlinga Brauna i Šejka Miltona, ali grupa od osam-devet igrača koja već nekoliko mjeseci igra odigrala je fenomenalno. Bonga i Osetkovski večeras su bili najbolji", rekao je on u prvom komentaru meča.

Crno-bijeli su kroz drugu i treću četvrtinu povećavali prednost i ona u posljednjoj četvrtini nije bila ugrožena, iako je bilo drastičnih oscilacija na obje strane parketa, od oba tima. Lončar je nekoliko puta u toku razgovora naglasio koliko je bitno to što je Partizan pronašao skraćenu rotaciju koja nosi igru i najveći teret, dok Zvezda i dalje igra sa većim brojem igrača.

"Partizan izgleda mnogo bolje trenutno od Zvezde. Istrošila se večeras, istrošili su se i u Evroligi ali završili na najgorem mogućem položaju pred plej-of, na desetom mjestu. Partizan igra sa kvalitetnim igračima, Saša Obradović još traži rotaciju, dok Partizan ima svoju od osam-devet igrača i ta rotacija funkcioniše fenomenalno. Sklonila se ta katastrofalna Partizanova slika od prije nekoliko mjeseci i za sada je Partizan po meni mnogo bolji od Crvene zvezde. Vidjećemo kako će da bude dalje."

"Zvezda ima šansu u Barseloni, bez obzira na sve"

Partizan sada počinje višenedjeljnu pauzu do početka plej-ofa ABA lige, dok će Zvezda igrati meč sezone u utorak protiv Barselone u gostima. Lončar je ulogu "blagog favorita" u tom meču pripisao Barsi.

"Zvezda je htjela da dobije u derbiju, istrošili su se više emocionalno nego fizički. Čeka ih utakmica sezone, ali Barselona je ekipa koja dosta dobro igra kod kuće. Nisu uspjeli da dobiju Ljeidu danas, ali Barselona igra protiv Zvezde kod kuće, što što zna pogotovo kada dođe vrijeme teških utakmica. Mislim da Zvezda ne igra tako dobro kao kada je izborila produžetak protiv Barselone ranije ove sezone. Ima Zvezda šansu bez obzira na sve", dodao je on.

Ukazao je Lončar na očigledne mane u igri Crvene zvezde i rekao šta će morati da bolje uradi na gostovanju Barseloni.

"Partizan se nudio, dosta grešaka je napravio, dao 13 poena u trećoj četvrtini, ali Zvezda mora da igra bolje, sa kraćom rotacijom. Džered Batler je svjež (nije igrao u derbiju) i mora da pruži maksimum kao i svi igrači Zvezde. Potrebno joj je i to da se pojavi neki igrač u organizaciji, da to ne bude Mekintajer. Karter može da daje neku rolu. Miljenović je bio dosta loš, izgubio je nekoliko ključnih lopti. Ponavljam, Zvezda ima šansu u Barseloni ako nađe skraćenu rotaciju od sedam-osam igrača."

Bonus video: Koreografija Grobara posvećena Dušku Vujoševiću

Pogledajte

00:30
Transparent navijača Partizana posvećen Dušku Vujoševiću
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Možda će vas zanimati

Tagovi

vječiti derbi KK Crvena zvezda KK Partizan ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC