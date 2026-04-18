"Derbi uvijek nosi posebnu težinu": Penjaroja želi da ovjeri prvo mjesto protiv najvećeg rivala

Autor Bojan Jakovljević
Đoan Penjaroja iznio je očekivanja pred vječiti derbi sa Crvenom zvezdom u ABA ligi.

Đoan Penjaroja najavio vječiti derbi Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Crvene zvezde u nedjelju od 19.30 u vječitom derbiju u ABA ligi. Crveno-bijeli su tražili odgađanje utakmice zbog obaveza u plej-inu Evrolige, ali moraće da izađu na teren u predviđenom terminu.

Crno-bijeli ulaze u ovaj duel nakon pobjede nad Cedevita Olimpijom u Ljubljani (79:85), dok je Crvena zvezda u prethodnom kolu savladala Kluž sa 86:76. U prethodnom međusobnom susretu, Crvena zvezda je na domaćem terenu odnijela pobjedu rezultatom 100:96.

Trener crno-bijelih Đoan Penjaroja očekuje težak meč i najveća motivacija im je prva pozicija u ABA ligi.

"Pred nama je derbi, a takve utakmice uvijek nose posebnu težinu. Ujedno, ovo je i posljednji meč regularnog dijela sezone i želimo da se borimo za prvo mjesto. Da bismo do njega došli, moramo da pobijedimo. Očekuje nas dobra utakmica protiv veoma kvalitetnog protivnika" istakao je Penjaroja.

Svoja očekivanja iznio je i zamjenik kapitena Aleksej Pokuševski. "Očekuje nas važna utakmica, domaćini smo i naravno da je svaki derbi bitan. Ovo će nam biti dobar test i priprema za plej-of koji predstoji", rekao je Pokuševski.

Možda će vas zanimati

