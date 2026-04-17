"Pokušava da me nagovori": Karlik Džouns "završava" centra Partizanu

Bojan Jakovljević
Kako će izgledati tim Partizana sljedeće sezone?

KK Partizan je završio sezonu u Evroligi pobjedom protiv Baskonije i sada se crno-bijeli okreću obavezama u ABA ligi i domaćem prvenstvu. Uprava je već obezbijedila najvažniji potpis, pošto je Karlik Džouns produžio ugovor, a mnogo je nepoznanica na ostalim pozicijama. Centar Bruno Fernando ima ugovor do kraja sljedeće sezone, ali još uvijek nije siguran da li će ostati u Humskoj.

Ova sezona je bila puna uspona i padova za Partizan, ali su koliko-toliko uspjeli da poprave utisak i oproste se od Evrolige sa pristojne 15. pozicije.

"Prvo želimo da budemo zadovoljni zbog pobjede, jer je to bio cilj. Sezona je bila puna uspona i padova, posebno teška na početku kada sam tek stigao. Ipak, uspjeli smo da ostanemo zajedno kao tim, da prebrodimo teške momente i pronađemo ritam. Vremenom smo postali bolji i počeli da igramo na nivou koji želimo. Ponosni smo na način na koji smo se podigli. Nismo tamo gdje smo željeli da budemo, jer smo ciljali plej-of, ali možemo u završnicu da uđemo podignute glave - šest vezanih pobjeda i sedam u posljednjih devet utakmica, daju nam razlog za optimizam", rekao je Bruno Fernando za Meridian sport.

"Ovo je vjerovatno najluđa sezona kroz koju sam prošao, ali ujedno i jedna od najupečatljivijih. To su iskustva kojih ćeš se sjećati kasnije u karijeri. Prošli smo kroz mnogo toga, ali smo uspjeli da se podignemo i na kraju pronađemo svjetlo na kraju tunela. Bilo je ludo, ponosan sam što sam bio dio toga."

Iako se kasnije pridružio timu, ostavio je jako dobar utisak i ubrzo postao prva opcija na centru poslije odlaska Tajrika Džounsa u Olimpijakos.

"Bilo je mnogo uspona i padova, dobrih i loših trenutaka. Najvažnije mi je što sam uspio da izguram sezonu bez pauze i da igram uprkos svim problemima sa povredama - stopalo, skočni zglob, koljeno, rame… Od dolaska sam se osjećao prihvaćeno i želio sam to da vratim na terenu. Na sve gledam kao na proces i trudim se da iz toga izvučem maksimum."

Karlik Džouns je odlučio da produži saradnju na još dvije godine, da li će Bruno Fernando ostati do kraja ugovora u Partizanu?

"Pokušava da me nagovori…", rekao je Fernando o Džounsu, pa nastavio:

"Ovo je sjajno mjesto, ali to je nešto o čemu još nisam razmišljao i o tome će odlučivati klub, moji agenti…"

Podsjetimo, poslije potpisa plejmejkera iz Južnog Sudana, Partizan je obradovao navijače povratkom nekadašnjeg kapitena Žofrija Lovernja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Bruno Fernando

