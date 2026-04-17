"Pokušava da me nagovori": Karlik Džouns "završava" centra Partizanu

Kako će izgledati tim Partizana sljedeće sezone?

KK Partizan je završio sezonu u Evroligi pobjedom protiv Baskonije i sada se crno-bijeli okreću obavezama u ABA ligi i domaćem prvenstvu. Uprava je već obezbijedila najvažniji potpis, pošto je Karlik Džouns produžio ugovor, a mnogo je nepoznanica na ostalim pozicijama. Centar Bruno Fernando ima ugovor do kraja sljedeće sezone, ali još uvijek nije siguran da li će ostati u Humskoj.

Ova sezona je bila puna uspona i padova za Partizan, ali su koliko-toliko uspjeli da poprave utisak i oproste se od Evrolige sa pristojne 15. pozicije.

"Prvo želimo da budemo zadovoljni zbog pobjede, jer je to bio cilj. Sezona je bila puna uspona i padova, posebno teška na početku kada sam tek stigao. Ipak, uspjeli smo da ostanemo zajedno kao tim, da prebrodimo teške momente i pronađemo ritam. Vremenom smo postali bolji i počeli da igramo na nivou koji želimo. Ponosni smo na način na koji smo se podigli. Nismo tamo gdje smo željeli da budemo, jer smo ciljali plej-of, ali možemo u završnicu da uđemo podignute glave - šest vezanih pobjeda i sedam u posljednjih devet utakmica, daju nam razlog za optimizam", rekao je Bruno Fernando za Meridian sport.

"Ovo je vjerovatno najluđa sezona kroz koju sam prošao, ali ujedno i jedna od najupečatljivijih. To su iskustva kojih ćeš se sjećati kasnije u karijeri. Prošli smo kroz mnogo toga, ali smo uspjeli da se podignemo i na kraju pronađemo svjetlo na kraju tunela. Bilo je ludo, ponosan sam što sam bio dio toga."

Iako se kasnije pridružio timu, ostavio je jako dobar utisak i ubrzo postao prva opcija na centru poslije odlaska Tajrika Džounsa u Olimpijakos.

"Bilo je mnogo uspona i padova, dobrih i loših trenutaka. Najvažnije mi je što sam uspio da izguram sezonu bez pauze i da igram uprkos svim problemima sa povredama - stopalo, skočni zglob, koljeno, rame… Od dolaska sam se osjećao prihvaćeno i želio sam to da vratim na terenu. Na sve gledam kao na proces i trudim se da iz toga izvučem maksimum."

Karlik Džouns je odlučio da produži saradnju na još dvije godine, da li će Bruno Fernando ostati do kraja ugovora u Partizanu?

"Pokušava da me nagovori…", rekao je Fernando o Džounsu, pa nastavio:

"Ovo je sjajno mjesto, ali to je nešto o čemu još nisam razmišljao i o tome će odlučivati klub, moji agenti…"

Podsjetimo, poslije potpisa plejmejkera iz Južnog Sudana, Partizan je obradovao navijače povratkom nekadašnjeg kapitena Žofrija Lovernja.