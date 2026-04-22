Srđan Blagojević: "Zvezda je sad rang iznad Partizana"

Trener Partizana priznao da je Zvezda "rang iznad" njegovog kluba u ovom trenutku.

Partizan se branio i na kraju odbranio protiv Vojvodine, pa se iz Novog Sada vraća sa bodom i zadržanim drugim mjestom na tabeli Superlige. Međutim, nije to nešto što je pretjerano oduševilo trenera Srđana Blagojevića koji je rekao da njegova ekipa nije došla na "Karađorđe" s namjerom da se zadovolji "iksom".

"Kome je dobar ovaj neriješen rezultat, vidjećemo na kraju. Nismo došli s namerom da igramo neriješeno protiv Vojvodine, koja ima mir i stabilnost, što kod nas nije slučaj. Krenuli smo u prvom delu dosta rezervisano za moj ukus, čak i bojažljivo, ne dajući sebe dovoljno u svim fazama igre. To sam rekao igračima na poluvremenu. Da smo imali više hrabrosti i drčnosti, siguran sam da smo mogli više puta da dođemo čak do gola i ugrozimo Vojvodinu. Uspjeli smo donekle u tome, ali smo birali pogrešna rješenja u završnici", analizirao je Blagojević poslije meča.

"Drugo poluvrijeme je krenulo bolje za nas, bolje smo kontrolisali meč i bolje razumjeli prostor. Kretanja su bila bolja... Utakmica je generalno donijela dosta grešaka sa obe strane, ali ni mi ni protivnik to nismo uspjeli da kaznimo, iako ih nije bilo malo. Taj crveni karton je promijenio okolnosti i odveo meč u drugi tok. Vidjećemo za koga će biti dobro što je završeno 0:0", dodao je Blagojević.

Muke pred "vječiti" derbi za Partizan

Već u nedjelju od 18 časova Partizan će gostovati Crvenoj zvezdi na "Marakani" i probaće da spriječi crveno-bijele da budu krunisani kao šampioni.

"Zvezda je i prošli i budući šampion, koliko god nas to boljelo i bilo neprijatno da priznamo. Oni su sada rang iznad. Naša realnost je da se borimo sa Vojvodinom za drugo mesto i to moramo da priznamo. Nećemo se predavati bez obzira na to što je Zvezda favorit u derbiju, daćemo sve od sebe da se nametnemo i pokušamo da dođemo do pozitivnog rezultata", rekao je zatim Srđan Blagojević.

Partizan će imati velikih problema u odbrani zbog suspenzija za Stefana Milića i Vukašina Đurđevića, dok je pod znakom pitanja još jedan defanzivac - Nikola Simić.

"Prihvatam to kao svoju grešku (crveni karton Đurđeviću, prim. aut.). Da mogu da vratim vrijeme, to bih uradio. Imali smo i ranije situacije kada smo imali igrača manje, pa smo mogli da iskoristimo. Vanja i Zdjelar su igrali pod temperaturom, pa su nastali problemi u toku igre sa veznim redom. Kada sam se odlučivao za izmjenu, ubacio sam Mateju Milovanovića zajedno sa Nathom da bismo dobili na mirnoći, ali se desila ta situacija. Donio sam odluku da ništa ne diram, jer bi to prouzrokovalo nove promjene - Mateja bi morao na levi bok. Odlučio sam da ne vršim izmjenu u tom momentu, nadajući se da će sve proteći mirno, ali se to nije desilo", zaključio je on.