Partizan doveo peto pojačanje: Brazilac se konačno dogovorio sa crno-bijelima, poznati detalji ugovora

Brazilac Že je najnovije pojačanje Partizana u napadu.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

FK Partizan obezbedio je i peto pojačanje ovog leta, u pitanju je Brazilac Džeferson Marinjo dos Santos, poznatiji kao Že i uskoro će se priključiti timu Saše Ilića, prenosi "Telegraf".

Napadač je već na putu ka Srbiji, u ponedjeljak će odraditi lekarske preglede i završiti sve formalnosti, a potom će za zaputiti u Sloveniju gdje su crno-bijeli na pripremama.

Brazilac stiže iz Goctepea na jednogodišnju plaćenu pozajmicu (150.000 evra) sa pravom otkupa, koji iznosi 2.000.000 evra. Ove vijesti je objelodanio novi sportski direktor Partizana Radoslav Petrović. Duže vrijeme su trajali pregovori između predstavnika klubova i igrača, ali je na kraju pronađeno najbolje rješenje...

"Nova je situacija što se tiče Džefersona, mogu da potvrdim da smo priveli taj transfer kraju. On će večeras krenuti iz Sao Paula, sutra stiže u Beograd. U ponedjeljak ga čekaju ljekarski pregledi, a poslije toga slijedi potpis ugovora. Radi se o pozajmici sa otkupom, gdje mi imamo apsolutnu kontrolu", rekao je Petrović koji je prije nekoliko dana preuzeo sportski sektor i ovo je njegov prvi samostalni transfer.

Crno-bijeli su do sada obezbijedili potpise četvorice igrača - Čaka Traorea, Milana Aleksića, Erika Kojzeka i Aleksa Zekovića, dok je sa Demba Sekom produžen ugovor do 2029. godine.

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