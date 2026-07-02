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Partizan odbio 4.500.000 evra: Malo je to za kapitena, moraće Rendžers da odriješi kesu

Partizan odbio 4.500.000 evra: Malo je to za kapitena, moraće Rendžers da odriješi kesu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Glazgov Rendžersi žele Vanju Dragojevića, ali ako hoće da ga dovedu moraće ozbiljnije da ga plate.

Rendzers nudi 4.5 miliona za vanju dragojevica Izvor: MN PRESS

Partizan ima ponudu Rendžersa za Vanju Dragojevića, ali nije zadovoljan. Prema navodima "Mocart sporta" škotski velikan je poslao ponudu od 4.500.000 evra za njega, ali to ne zadovoljava apetite kluba iz Humske 1. 

Iako Partizan im finansijskih problema i potreban mu je novac kako bi prošao UEFA monitornge i dobio licence za evropska takmičenja za sada će se čekati bolja ponuda. Navodno novi sportski direktor Radosav Petrović želi makar milion više i spreman je da Dragojevića pusti za 5.500.000 evra.

"Što se tiče odlazaka, upućeni ste da se o tome dosta pisalo. Radimo i na tome, postoje određene indicije i vjerujem da ćemo u narednim danima imati konkretnije informacije. U pitanju je ponuda za Vanju Dragojevića, a imamo nešto i za Ugrešića", rekao je Radosav Petrović medijima. 

Vanja Dragojević se prošle sezone nametnuo kod trenera Srđana Blagojevića i vrlo brzo postao jedan od ključnih igrača tima, pa čak i kapiten. U ugovoru ima otkupnu klauzulu od 15.000.000 evra, ali je jasno da toliki novav ne može da se očekuje. 

(MONDO)

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Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

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