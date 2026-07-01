Trener Teleoptika, Marko Jovanović, govorio o napadu i podršci koju je dobio. Odbacio je ideju o ostavci i prijavio slučaj policiji.

Izvor: YouTube/FK Partizan Belgrade

Trener Teleoptika i bivši kapiten FK Partizan Marko Jovanović napadnut je u utorak ispred SC "Zemunelo", poslije čega je završio u Urgentnom centru. Njega su napala dvojica muškaraca poslije čega se oglasio i FK Partizan, a sada je njegovu izjavu objavio i FK Partizan i prenosimo je u cijelosti.

Vidi opis Oglasio se nekadašnji fudbaler Borca Marko Jovanović: "I dalje ne znam zašto sam napadnut" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Prije svega, želim da se zahvalim svima na ogromnoj podršci koju sam dobio nakon jučerašnjeg incidenta. Primio sam stotine poruka od prijatelja, bivših i sadašnjih igrača, ljudi iz fudbala, navijača Partizana i mnogih drugih koji su mi pružili podršku u ovom teškom trenutku. Ne želim da od ovog događaja pravim dodatni publicitet, iako sam dobio veliki broj zahtjeva za intervjue i televizijska gostovanja, ali smatram da je u interesu javnosti da bude upoznata sa svim činjenicama i detaljima onoga što se dogodilo".

"I sada, 24 sata nakon svega što se dogodilo, iskreno mogu da kažem da i dalje ne znam pravi razlog zbog kojeg sam napadnut. Kada sam došao u Sportski centar Partizan-Teleoptik, zatekao sam Đorđa Prelića sa još dvojicom momaka koje ne poznajem. Kada sam mu prišao, odvojio me je sa strane i povišenim tonom počeo da mi zamjera zbog toga što mu nisam, u skladu sa njegovim zahtjevom, obezbijedio dresove igrača FK Partizan".

"Rekao sam mu da ću pokušati da mu ih nabavim, ali da sam trenutno zauzet i veoma rastrojen jer mi je sestra teško bolesna. Na to mi je odgovorio da ga to ne zanima. Nakon još nekoliko upućenih riječi, skinuo je naočare i iznenada me udario pesnicom u glavu. Pokušao sam da se odbranim, ali sam zatim dobio još jedan udarac u glavu od jednog od momaka koji je bio sa njim, za koga sam kasnije saznao da se zove Aleksandar Vuković".

"Nakon toga mi je Đorđe Prelić nasilno oduzeo telefon i nastavio da me vrijeđa, zajedno sa pomenutim Aleksandrom Vukovićem. Poslije nekoliko minuta uspio sam da uđem u zgradu SC Partizan-Teleoptik, gdje je portir na moj zahtjev pozvao policiju. Moram da napomenem da treći momak, čije ime i dalje ne znam, nije učestvovao u napadu i da je u jednom trenutku pokušao da me odbrani riječima: „Nemojte da ga dirate. On je naš brat grobar.“ Nakon toga su sva trojica sjela u automobil i otišla u nepoznatom pravcu.".

"Želim da naglasim da sa Đorđem Prelićem nisam imao nikakav bliži niti dalji kontakt, osim u vezi sa onim što sam naveo - odnosno njegovim ranijim zahtjevima da mu obezbijedim dresove Partizana. Takođe želim da obavijestim javnost da je tačno da sam poslije ovog nemilog incidenta razmišljao o ostavci i o svojoj odluci obavijestio članove stručnog štaba. U tim trenucima, dok su me zvali moji najbliži - majka, sestra, djeca koja su me pitala šta se dogodilo, kao i supruga koja je u osmom mjesecu trudnoće i koja je bila sa mnom u Urgentnom centru - čovjek ne može da ostane ravnodušan.

"Ipak, poslije prespavane noći, nakon svih poruka podrške, nakon saopštenja tribine Grobari Jug, kojima se ovom prilikom zahvaljujem, kao i razgovora koje sam imao sa predsjednikom kluba i generalnim direktorom, donio sam odluku da ostanem na mjestu trenera prvog tima FK Teleoptik. Smatram da bi moj odlazak, u ovom trenutku, mogao da bude shvaćen kao poruka da se ovakvi incidenti mogu ignorisati i da nasilje može da pobijedi. To ne želim da dozvolim!"

"Za kraj, želim da obavijestim javnost da sam cijeli slučaj prijavio i da sam dao izjavu policiji. Očekujem brzu i odlučnu reakciju državnih organa", zaključio je nekadašnji defanzivac banjalučkog Borca.

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(MONDO)