Marko Jovanović najavio je meč sa Novim Pazarom u Humskoj koji se igra bez prisustva navijača.

Izvor: MN PRESS

Privremeni trener FK Partizan Marko Jovanović iznio je očekivanja pred utakmicu sa Novim Pazarom koja je na programu u nedjelju od 18.30 na stadionu u Humskoj. Meč će biti odigran bez prisustva navijača zbog kazne. Prioritet crno-bijelih je ostanak na liderskoj poziciji Superlige Srbije.

Jovanović će sa druge strane imati starog fudbalskog znalca Vladimira Gaćinovića koga vrlo dobro poznaje još iz perioda kada je bio igrač.

"Ovo je derbi kola i žao mi je što ćemo igrati pred praznim tribinama, ali šta je tu je. U Ivanjici smo došli do važne pobjede. Pokazali smo karakter, preuzeli prvo mjesto. Biće uspjeh ukoliko i poslije Novog Pazara ostanemo lideri, to je malo ko očekivao od nas. Pričao sam sa igračima, euforije nema, jeste lijepo, ali bitno je ostati miran, skroman. Rezultati pokazuju da je Novi Pazar nastavio trend dobrih igara iz prethodne sezone, iako su ostali bez Adema Ljajića i Aleksandra Mesarovića, dva možda I najbitnija igrača. Vladimir Gaćinovića poznajem odlično, bio mi je trener dok sam igrao za Železničar iz Pančeva. Za mene je jedan od najboljih šefova struke u ligi i uvijek nam je stvarao probleme kad igramo protiv njegovih ekipa”, rekao je Jovanović pred utakmicu 15. kola domaćeg šampionata.

Nakon dva poraza od Mačve u Kupu i Čukaričkog u prvenstvu smijenjen je Blagojević, ali se Partizan vratio na pobjednički kolosijek u Ivanjici.

"Nisu navikli na kritike. Vidjeli ste i sami, pomenuću utakmicu u Ivanjici, imali smo sve pod kontrolom, ali nakon izjednačenja smo psihički pali. To je očekivano, to su mladi momci, nisu navikli da nose prvi tim Partizana na svojim leđima. Međutim, vidim da je raspoloženje bolje, energija je bolja, i to me raduje. To očekujem i danas na treningu, kao i sutra na utakmici."

Vidi opis "To nije u mojoj nadležnosti": Jovanović posljednji put vodi Partizan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Očekuje se da Jovanović protiv Pazara posljednji put vodi ekipu, ali još uvijek nije poznato ko će preuzeti ulogu glavnog trenera poslije reprezentativne pauze.

"Fokusiran sam samo na utakmicu u nedjelju, to mi je sada najvažnije, kao i današnji trening – da vidimo u kakvom smo fizičkom stanju, jer smo posljednju utakmicu igrali na zahtjevnoj podlozi u Ivanjici. Na to uopšte nisam fokusiran. Imamo sada reprezentativnu pauzu, klub radi svoj posao i to nije na meni. Prošle godine se sve desilo iznenada, nisam to očekivao. Ono što znam jeste da smo tu još ovu utakmicu, i samo sam fokusiran na nju. Šta će biti poslije, to nije u mojoj nadležnosti", jasan je Jovanović.

Da li je vrijeme da Partizanove bebe konačno pokažu zrelost?

"Ima više faktora, možda nam je potrebna neka velika pobjeda, koja nam je u nekim trenucima nedostajala, a bili smo joj blizu. Mislim da to sve ide individualno. Neko je već sazrio, po meni, kao Joca Milošević. Ne samo zbog ova dva fantastična gola, nego zato što pokazuje karakterne osobine tipične za igrača koji ima 30 godina. Neki drugi i dalje imaju uspone i padove. Mislim da im treba još malo vremena, ali rekao sam već – novembar je mjesec u kojem navijači stoje uz njih i daju im ogromnu podršku. Ali opet, moraju i oni sami da shvate – u redu, mladi smo, ali smo prošli dosta toga. Igrali su šest evropskih utakmica, derbi, mnogo teških mečeva, prošli ozbiljan trenažni proces. Već je vrijeme da shvate da su oni ti koji nose Partizan. Više ne igraju godine, već iskustvo koje su stekli. Naravno, biće i dalje uspona i padova, to svi moramo da prihvatimo, jer ih ima mnogo mladih u timu. Ali mislim da se sve bolje nose s tim. Na primjer, situacija u Ivanjici – na poluvremenu su gubili 2:1. U nekim ranijim sezonama pitanje je da li bismo tada uspjeli da preokrenemo, ali sada su izašli, razgovarali, sve ispoštovali i preokrenuli rezultat. Da Joca nije dao onakav gol, koji se viđa jednom u ne znam koliko mečeva, siguran sam da bismo dali treći i pobijedili. Možda je to taj trenutak kada su shvatili da mogu, da je teško, ali da idemo dalje, da smo Partizan i da se od nas to očekuje".

Marko Jovanović

Izvor: MN PRESS

Povreda Marija Jurčevića je napravila crno-bijelima dosta problema i poremetila je planove Srđana Blagojevića. Zamijenio ga je Milovanović koji je igrao pod injekcijama.

"Za sistem koji je postavio Srđan Blagojević, Mario Jurčević ima ogromnu ulogu i mnogo nam nedostaje. Mateja Milovanović je igrao prvo poluvrijeme, jeste napravio grešku, dešava se, ali moram da napomenem da on već neko vrijeme igra pod injekcijama. I prethodnu utakmicu je igrao tako, i treba razumjeti svakog momka koji u takvom stanju izlazi na teren. Vidjećemo sutra kako i na koji način ćemo riješiti taj problem. Imamo igrače na toj poziciji za koje vjerujem da mogu da odgovore, a u drugom poluvremenu smo se stabilizovali i uspjeli da preokrenemo rezultat", istakao je Jovanović.