Makazice Jovana Miloševića za preokret Partizana (VIDEO)

Kada je Milan Roganović centrirao u 69. minutu niko nije očekivao da će Jovan Milošević postići ovakvu golčinu. Ipak uspio je.

Nevjerovatan meč zaista gledamo u Ivanjici gdje je Partizan prvo poveo, zatim je Javor preokrenuo i to nevjerovatnim pogotkom sa 25 metara Mateje Zuvića. A onda je na startu drugog poluvremena tim Partizana je prvo izjednačio sa bijele tačke preko Natha, a onda i poveo.

U 69. minutu smo vidjeli akciju u kojoj je šesnaesterac domaćina bio pun igrača Javora, ali je onda Milan Roganović centrirao sa strane. Kada su svi očekivali neki pokušaj glavom, uspio je da na potpuno drugi način reaguje Jovan Milošević.

Uspio je da se dovoljno odrazi da bude u vazduhu toliko visoko da uhvati "makazice". Ne viđaju se ovakvi golovi baš svaki dan. Pogledajte:

Tek oporavljeni Jovan Milošević nije nakon toga stigao ništa da uradi pošto je samo nekoliko minuta kasnije zamijenjen. Umjesto njega mjesto u špicu zauzeo je mladi crnogorski špic Andrej Kostić.

