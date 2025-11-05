logo
Golčina koja je bacila Partizan na koljena u Ivanjici (VIDEO)

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Golčina Mateje Zuvića je donijela prednost Javoru u meču sa Partizanom. Pogledajte ovaj pogodak sa skoro 30 metara.

mateja zuvic golcina protiv partizana Izvor: arena 1 premium

Kakvu smo golčinu vidjeli na stadionu u Ivanjici. Tek što je Mateja Zuvić ušao u igru on je uspio da postigne pogodak za vođstvo Javora 2:1 protiv Partizana.

Nakon što je u 31. minutu zbog povrede morao napolje Bajere u igru je ušao Mateja Zuvić, a onda je već u 34. minutu poslije jednog od prvih kontakata sa loptom pocijepao mrežu.

U polukontri svog tima nisu mu prišli igrači Partizana,. a on se oprobao sa velike udaljenosti. Bilo je 25 metara od gola Marka Miloševića, a poslije njegovog šuta lopta je od stative pogodila gol rivala. Pogledajte kako:

Pogledajte

00:56
Mateja Zuvić gol protiv Partizana
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Meč je počeo odlično za Partizan, pošto su crno-bijeli poveli u 21. minutu. Poslije pasa Ognjena Ugrešića na sjajan je način izbjegao ofsajd zamku i postigao pogodak za 1:0. Ipak izjednačio je sa penala Javor, a na poluvrijeme je domaća ekipa otišla sa prednošću poslije ove golčine.

Mateja Zuvić je ponikao u omladinskoj školi Partizana, a preko Napretka, Žarkova i Čukaričkog, te Železničara iz Pančeva stigao je u Javor. Igrao je za selekciju Srbije do 17 godina, ima 25 godina i igra kao napadač. Pogledajte oba gola Javora:

Javor Partizan golovi Javora
Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)

Tagovi

FK Partizan FK Javor Ivanjica Superliga Srbije

