"Nek me sačekaju dva dana, pješke bih došao u Beograd": Bivši as Partizana otkrio da li su ga zvali iz Humske

Nedavno se pojavila informacija da je Viktor Trenevski potencijalni nasljednik Srđana Blagojevića.

Izvor: Televizija 24/Youtube/Printscreen

Nekadašnji fudbaler Partizana Viktor Trenevski spominjao se kao potencijalna zamjena za Srđana Blagojevića na klupi crno-bijelih, ali za sada ga iz Humske niko nije pozvao. Trenutno je na klupi crnogorskog trećeligaša Tuzija i pisanje medija mu imponuje, ali taj scenario je daleko od realizacije.

Blagojević je smijenjen nakon dva kiksa, u Kupu i prvenstvu, a njega će privremeno mijenjati Marko Jovanović koji je istu ulogu imao i poslije naglog odlaska Aleksandra Stanojevića.

"Meni je, kao i većini, ovo lijepa vijest koju sam i ja pročitao, ali nažalost ostaje samo na tome, jer nije bilo nikakvih kontakata sa ljudima iz Partizana“, rekao je Viktor Trenevski za "Sportski žurnal".

Ako bi poziv iz Humske stigao? "To bi bila velika čast za mene. Rekao bih ljudima iz Partizana da mi daju dva dana, jer bih pješke došao do Beograda. Kada je moj voljeni klub u pitanju, ništa mi ne bi bilo teško. Sa jednim bebama sam igrao u Humskoj, a vjerujte mi da bih s ovim bebama volio da radim, jer mislim da imaju veliki kvalitet. Nadam se da bi uz mene odrasli", rekao je Viktor Trenevski.

Ko je Viktor Trenevski?

Trenersku karijeru počeo je 2011. godine i trenirao je klubove u Sloveniji i Crnoj Gori, a nakon tri godine u Partizanu iz Bara preuzeo je ambiciozni klub iz Tuzija koji je nastao 2024. godine i trenutno je trećeligaš u Crnoj Gori. Navodno je zbog te ponude odbio ponudu Budućnosti, a poziv iz Partizana bi definitvno bio kruna njegove karijere. Kao igrač je sakupio 88 nastupa u crno-bijelom dresu i postigao je 14 golova u periodu od 1995-1998.