Novi trener Partizana čestitao kapitenu poslije sukoba: "Tako se brani grb i institucija"

Marko Jovanović reagovao poslije sukoba kapitena Partizana Vanje Dragojevića i iskusnog igrača Čukaričkog Nenada Tomovića.

Novi trener Partizana Marko Jovanović, koji je privremeno preuzeo ekipu poslije neočekivanog otkaza Srđanu Blagojeviću, imao je samo riječi hvale za kapitena Vanju Dragojevića poslije sukoba na Banovom brdu. Verbalni i fizički sukob sa Nenadom Tomovićem poslije meča Čukarički - Partizan (4:1) bio je glavna tema prethodnih dana, a prema riječima Jovanovića - Dragojević je postupio ispravno u toj situaciji.

"Bilo je to što je bilo. Na terenu je bilo čarki, prisutno je to svuda na svijetu. I treneri najbolji na svijetu se hvataju za gušu. Oba tima ispala iz Kupa, bila nam je potrebna pobjeda, i njima i dođe to... Želim da naglasim da naš fokus mora da bude na terenu, bez obzira na provokacije protivnika. Desio se metež poslije utakmice gdje je bio prisutan naš kapiten Vanja Dragojević. Želim da ga pohvalim za reakciju. Fokus treba da bude na terenu, ali... On nije bio Vanja Dragojević u toj situaciji, nego je predstavljao Partizan", rekao je Marko Jovanović.

"Reagovao je na sjajan način, odbranio je grb, klub i ponosan sam na njega. Tako i treba, da ne pričam šta se desilo i da ne ulazim u sitna crijevca, ali tako se brani klub i ova institucija. On mnogo voli Partizan i mislim da bi prije branio Partizan nego svoju porodicu", dodao je trener Partizana.

Iako ne podržava takva dešavanja, Jovanović je vidio od Dragojevića šta je htio: "Ja sam mu rekao - klub je na prvom mjestu i moraš da ga braniš. Ne vidim razlog za pompu, sve je to prošlo. I u budućnosti želim takav da bude. Da se fokusira na teren i da ne bude isprovociran, ali ako dođe do situacije - brani Partizan pogotovo u vremenima takva kakva jesu", zaključio je nekadašnji fudbaler crno-bijelih.

Šta je rekao Tomović o svemu?

U poruci kapitena Vanje Dragojevića ističe se da je bio isprovociran, dok Nenad Tomović iz Čukaričkog poručuje da je morao da reaguje zbog uvreda.

"U žaru borbe poslije duela na terenu dobacio sam nešto Stefanu Miliću. Dečko nije ni reagovao, ali odjednom se pojavio Vanja Dragojević. Krenuo je najstrašnije da me vrijeđa. Vikao je: 'Ko si ti? Gdje si igrao? Gnjido, slino, pi**o ciganska'. Nisam mogao da vjerujem šta čujem. Bio sam šokiran. Riječ mu nisam uputio, ali u jednom trenutku je zaista pretjerao. Rekao sam mu: 'Vidimo se poslije utakmice'. Zaista sam se našao u nevjerici kako se ponaša kapiten Partizana. To ne priliči takvoj odgovornosti i ulozi", riječi su Nenada Tomovića.

