Partizan je u Ivanjici poslije velike drame i dva evrogola uspio da pobijedi Javor 3:2.
Partizan je poslije velike drame u Ivanjici uspio da upiše pobjedu nad Javorom. Poslije dva preokreta i dva nevjerovatna pogotka bilo je 3:2 (1:2) za crno-bijele.
Ekipa koju su poslije smjene Srđana Blagojevića ovoga puta vodili Marko Jovanović i Đorđije Ćetković popela se na prvo mjesto na tabeli sa 34 boda. Crvena zvezda ima 32, ali i meč manje.
Partizan prestigao Zvezdu: Blagojević je prošlost, a Milošević budućnost
Počelo je odlilno za crno-bijele pošto je Jovan Milošević izbjegao ofsajd zamku i uspio je da savlada golmana Javora za 1:0 u 21. minutu. Nije dugo trajala prednost pošto je Milovanović napravio penal koji je Javor iskoristio, a onda je Zuvić preokrenuo golom sa 25 metara.
Ušao je na poluvremenu Bibars Natho i iskusni vezista je sve preokrenuo u igri svog tima. Uspio je da pogodi sa penala za 2:2, a sve je bilo gotovo kada je Milošević na asistenciju Roganovića dao gol za 3:2 makazicama u 69. minutu.
