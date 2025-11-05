logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan prestigao Zvezdu: Blagojević je prošlost, a Milošević budućnost

Partizan prestigao Zvezdu: Blagojević je prošlost, a Milošević budućnost

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Partizan je u Ivanjici poslije velike drame i dva evrogola uspio da pobijedi Javor 3:2.

Partizan pobijedio Javor Izvor: MN PRESS

Partizan je poslije velike drame u Ivanjici uspio da upiše pobjedu nad Javorom. Poslije dva preokreta i dva nevjerovatna pogotka bilo je 3:2 (1:2) za crno-bijele.

Ekipa koju su poslije smjene Srđana Blagojevića ovoga puta vodili Marko Jovanović i Đorđije Ćetković popela se na prvo mjesto na tabeli sa 34 boda. Crvena zvezda ima 32, ali i meč manje.

Počelo je odlilno za crno-bijele pošto je Jovan Milošević izbjegao ofsajd zamku i uspio je da savlada golmana Javora za 1:0 u 21. minutu. Nije dugo trajala prednost pošto je Milovanović napravio penal koji je Javor iskoristio, a onda je Zuvić preokrenuo golom sa 25 metara.

Ušao je na poluvremenu Bibars Natho i iskusni vezista je sve preokrenuo u igri svog tima. Uspio je da pogodi sa penala za 2:2, a sve je bilo gotovo kada je Milošević na asistenciju Roganovića dao gol za 3:2 makazicama u 69. minutu.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan FK Javor Ivanjica Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC