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Užas u Partizanu: Bivši igrač Borca prebijen u "Zemunelu", završio na Urgentnom

Užas u Partizanu: Bivši igrač Borca prebijen u "Zemunelu", završio na Urgentnom

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Partizan se oglasio posle prebijanja svog trenera Marka Jovanovića koji je završio u Urgentnom centru.

Prebijen marko jovanovic trener u partizanu Izvor: MN PRESS

Partizan je potvrdio strašnu vijest, trener Marko Jovanović (38) je prebijen. Napale su ga tri osobe i završio je u Urgentnom centru. Nekadašnji trener prvog tima je sada šef struke Teleoptika i sa ekipom se nedavno vratio u Prvu ligu Srbije.

Zbog užasnog događaja i svega što se dogodilo reagovao je i klub saopštenjem koje prenosimo u cijelosti:

"Fudbalski klub Partizan najoštrije osuđuje današnji napad na Marka Jovanovića, bivšeg igrača Partizana i sadašnjeg trenera FK Teleoptik. Jovanovića su napale tri osobe, a on se nakon ovog nemilog događaja nalazi u Urgentnom centru.

FK Partizan zahtijeva od nadležnih državnih organa hitnu i sveobuhvatnu istragu ovog slučaja, identifikaciju svih izvršilaca i preduzimanje zakonom predviđenih mjera", navodi se u saopštenju.

Ko je Marko Jovanović?

Izvor: MN PRESS

Marko Jovanović rođen je 26. marta 1988. godine u Arilju i bivši je odbrambeni fudbaler. Prošao je kroz školu Partizana i upravo je tu napravio prve korake. Bio je tu do 2011. godine kada je otišao u Vislu Krakov na tri sezone, pa se kratko vratio Srbiju i igrao za Voždovac i Partizan. Opet je otišao u inostranstvo i igrao za Bnej Jehudu (Izrael), Larisu (Grčka), pa se opet vratio na Balkan i igrao za Voždovac, Borac iz Banjaluke, Proleter iz Novog Sada i karijeru je završio u Železničaru iz Pančeva.

Trenersku karijeru počeo je kao pomoćnik u Partizanu, pa je bio u ulozi vršioca dužnosti u dva navrata prije nego što je preuzeo Teleoptik.

BONUS VIDEO:

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00:30
Marko Jovanović u Areni gleda Partizan Monako
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

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Tagovi

Marko Jovanović FK Partizan

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