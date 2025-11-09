"Ni najzagriženiji partizanovci nas nisu vidjeli na vrhu": Marko Jovanović ostavlja novom treneru lidera tabele

Vršilac dužnosti trenera Partizana Marko Jovanović oglasio se poslije povratka crno-bijelih na prvo mjesto Superlige

Partizan je pobijedio Novi Pazar u Humskoj 2:0 i pod vođstvom trenerskog tandema Marko Jovanović - Đorđije Ćetković ponovo postao prvi na tabeli Superlige.

Marko Jovanović, nekadašnji prvotimac koji nije prvi put vršilac dužnosti trenera, blistao je od zadovoljstva posle trijumfa u Humskoj.

"Izuzetno sam srećan, moram da priznam. Vratili smo se na prvu poziciju. Mislim da ni najzagriženiji partizanovci nisu očekivali da u novembru budemo prvi. Ipak, nema euforije, da vidimo ko će doći za trenera, neki igrači idu za reprezentaciju, ali je mnogo lijep osjećaj. Čestitam momcima, svaka čast, nije im bilo lako u prethodnom periodu, ali ove dvije pobjede su veoma značile."

Da li Marko Jovanović i Đorđije Ćetković ostaju u klubu?

"Ne znam ništa o tome, najiskrenije vam kažem. Ne bavim se onim što nije moja nadležnost. Doći će novi trener, ima još pet utakmica do kraja. Ko god da dođe, mi ćemo da pomognemo na najbolji mogući način, u sistemu smo da uskočimo kad god treba."

Objasnio je i kakva je situacija sa njihovim licencama.

"Imamo pravo da vodimo na dvije utakmice, ne posjedujemo profi licence. Ponavljam - zaista nemam informacije ko, šta, da li će neko doći... Bili smo fokusirani na ove dvije utakmice i ni na šta više. Uradili smo šta je do nas i čestitam Đorđiju, koji je vodio zajedno sa mnom, saradnicima, cijelom stručnom štabu, nije bilo lako, ali smo uspjeli da energetski podignemo ekipu i da ostvarimo dvije pobjede", poručio je nekadašnji fudbaler banjalučkog Borca.