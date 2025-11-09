Partizan se vratio na vrh tabele: Kapiteni Ugrešić i Natho donijeli pobjedu u Humskoj

Partizan golovima kapitena Ognjena Ugrešića i Bibrasa Natha pobedio Novi Pazar na svom terenu.

Partizan odlazi na novembarsku superligašku pauzu kao lider, sa dva boda više od Crvene zvezde.

Kapiteni crno-bijelih Ognjen Ugrešić i Bibras Natho donijeli su pobjedu "Parnom valjku" u Humskoj pred praznim tribinama. Nakon šok-terapije i otpuštanja Srđana Blagojevića, Partizan je "vezao" još jedan trijumf poslije pobjede protiv Javora u gostima i nasmijan odlazi na posljednji "brejk" do polusezone.

Iako su Pazarci prijetili i u nekoliko situacija bili jako blizu golu, nisu uspjeli da savladaju raspoloženog Marka Miloševića, koji je sa saigračiam trijumfalno napustio teren pod vođstvom trenerskog tandema Marko Jovanović - Đorđije Ćetković. Na utakmici u Humskoj oni su od prvog minuta dali šansu Partizanovom debitantu, Abdulmaliku Mohamedu, koji je imao bolno upoznavanje sa ovim nivoom fudbala, pa je sredinom drugog dijela morao da napusti igru zbog grčeva. Bio je ovo njegov prvi nastup za crno-bijele od kada je ljetos došao iz Nigerije.

Borbeni duel pripao je crno-bijelima pred pogledom novog srpskog selektora Veljka Paunovića, nekadašnjeg đaka i prvotimca Partizana. Iz lože stadiona u Humskoj gledao je i svog izabranika Ognjena Ugrešića, koji će se u ponedjeljak staviti na raspolaganje u "Kući fudbala" nakon što je protiv Pazara golom završio zaista lijepu akciju domaćina.

