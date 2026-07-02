Novi sportski direktor Partizana pričao je otvoreno o pojačanjima, odlascima i planovima koje ima

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Radosav Petrović preuzeo je mjesto sportskog direktora Partizana i posjetio je ekipu na pripremama u Sloveniji. Pred početak treninga se obratio igračima sa generalnim direktorom Dankom Lazovićem i između ostalog im je rekao da je tu i da im stoji na raspolaganju. Poslije toga je odgovarao na pitanja novinara.

"Naravno da sam srećan što sam se vratio u svoj klub, ovoga puta u jednoj novoj ulozi. Zadovoljstvo je podjednako, tek sam stigao, upoznao sam se sa igračima koje nisam znao. Većinu ljudi iz stručnog štaba znam iz prethodnog mandata, atmosfera je zadovoljavajuća, čak i dobra. Gledamo šta su nam zadaci i obaveze", rekao je Petrović pred prijateljsku utakmicu NK Alumnijem (danas, 18h).

Vidi opis "Dogovorili smo dolazak špica": Novi sportski direktor Partizana progovorio o pojačanjima i velikim promjenama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Dok je bio igrač dovodio se u vezu sa povratkom u Humsku "milion puta", sada je došao, samo u drugoj ulozi.

"Da, uglavnom većina igrača koji odu iz Partizana imaju želju da se vrate. Imao sam i ja tu želju koja se nije ostvarila. Ne bih se vraćao na to. U novoj sam ulozi, na čelu sportskog sektora, imamo tim ljudi sa kojima ćemo raditi. Poznajemo se, sa ljudima iz stručnog štaba takođe, znamo šta su nam zadaci i obaveze i šta se od nas očekuje, posebno kada ste u Partizanu."

Ispričao je i kako je sve izgledalo kada ga je pozvao Danko Lazović.

"Razmišljao sam o svemu, ovo je totalno drugačija uloga od igračke. Razgovarao sam sa Dankom, sa predsjednikom, sa Sašom Ilićem, postojale su dileme. Shvatio sam da neću biti sam u ovome. Tu je sportski sektor, tim ljudi i prije bilo kakve odluke, svi zajedno ćemo se konsultovati i zajedno ćemo donositi odluke. Ja sam najodgovorniji. Jasno nam je u kakvoj je situaciji klub sa tranzicijom i stabilizacijom. Navijače to ne zanima pretjerano, očekuju se rezultati i lijepa igra. Rezultat će biti jedino mjerilo. Sportski sektor i ja smo najodgovorniji za to."

"Dogovorili smo sve sa klubom oko špica"

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Glavna pitanja medija bila su, očekivano, o pojačanjima. Napadač Že je vrlo blizu dolaska.

"Prvi koraci su da popravimo utisak iz prve pripremne utakmice već u drugoj. Što se tiče onoga što vas dosta zanima, to je prelazni rok, pojačanja i odlasci. Radi se u oba smjera. Što se tiče potencijalnog napadača Žea iz Goctepea, govorili smo sve uslove sa klubom. Radi se na usklađivanju uslova sa njim. Optimista sam, ali da sačekamo. Što se tiče odlazaka, radimo na tome, postoje indicije. Imaćemo u narednim danima dosta konkretnije informacije."

A koje su to druge pozicije na kojima crno-bijeli traže pojačanja?

"Pričali smo o svemu. Špic je prioritet u ovom trenutku. Gledamo i igrače na drugim pozicijama u odnosu na odlaske i na to gdje možda imamo deficit na nekoj poziciji. Ima nekoliko pozicija koje razmatramo. Nismo još konkretno odlučili koja pozicija je prioritet poslije napadačke."

"Vrijeme nam nije saveznik, moramo što prije da se pojačamo"

Uskoro kreću evropske kvalifikacije, Partizan nema toliko vremena za pravljenje tima.

"Tačno, u Partizanu vrijeme uglavnom nije saveznik. Jasno nam je da ne smijemo da ga gubimo i da moramo da riješimo ključne pozicije što prije. Radimo na tome. Pričamo sa klubovima, sa potencijalnim pojačanjima, sve u dogovoru sa stručnim štabom i sportskim sektorom i sa generalnim direktorom. Optimista sam, vjerujem da ćemo prije prve zvanične utakmice imati jasniju sliku i povoljniju situaciju. Šta to znači? Da dođu pojačanja tri dana prije meča, naravno da to nije, hoćemo da se to desi što prije. Došlo je već nekoliko pojačanja i to je benefit za stručni štab. Polako se već uklapaju. Znam da je moj zadatak da pojačanja stignu što prije, potrudiću se da to ostvarimo kako bi stručni štab imao priliku da uigra tim. Dolazi nam i prvenstvo i Evropa, moramo da budemo spremni", objasnio je Petrović i dodao da se slaže sa trenerom Ilićem da želi da vidi "intenzivan Partizan".

Zvali su Petrovića i u APOEL i nudili mu direktorsku funkciju, ali je odabrao Humsku.

"Tačno je, kao i kada ste igrač, stvari se mijenjaju iz dana u dan, puno stvari ne možete da planirate. Možda je to na neki način i sudbina. Nije se desilo da se vratim kao igrač, sad imam novu ulogu. Ovo je nešto totalno drugačije, ali sam miran jer znam da nisam sam u ovome. Samo sam jedan šraf u sistemu. Na neki način sam na čelu te grupe, ali imam ljude koji mi pomažu i nemam dileme da ćemo ići pravim putem. Uvijek je teže sa druge strane, kada ste igrač mislite da je to najteže, ali sam znao to kada sam prihvatio funkciju. Biće naporno i stresno, ima više obaveza nego kada ste na terenu. Ali, kada ste u velikom klubu, takve stvari su normalne."

O omladinskoj školi i skauting službi

Raća Petrović izjava Izvor: YouTube/FK Partizan

Ideja je da se pruži šansa i mladim igračima iz omladinske škole Partizana.

"Već sam razgovarao sa Miralemom Sulejmanijem, Markom Jovanovićem, skauting službom, znamo se iz igračkih dana, sinhronizovani smo, komuniciramo i ovaj put kojim je Partizan krenuo ćemo da nastavimo. Trudićemo se da bude što bezbolnije. Važno je da pogodimo sa pojačanjima, da dođu na vrijeme, kako bismo uskladili miks mladosti i iskustva. Vjerujem da navijačima imponuje kada se vrati legenda kao što je Sale Ilić, da su u klubu i na ostalim funkcijama ljudi koji su prošli kroz Partizan. Nije to ključno i ne znači da to donosi razliku, ali je u početnoj tački pozitivna stvar. Imponuje mi kad ih vidim oko sebe. Sve se svodi na jednu prostu stvar - rezultat. Svi od toga zavisimo i moramo da prihvatimo. Stvari su jasne u Partizanu."

Pored igračkog kadra, radiće se i na jačanju drugih struktura, poput skauting službe.

"Tako je. Razgovarao sam sa Lazovićem i Rusmirom. Pojačaćemo skauting službu. Priključiće se neki ljudi koji su tu u Partizanu, možda će se pridružiti i neko sa strane. Akcenat je da kompletiramo tim trenutno, da dopunimo šta nam fali. Trudićemo se da jačamo sve strukture kluba. Kako skauting, tako i cijeli sportski sektor i prije svega tim", zaključio je Petrović.