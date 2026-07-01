"Poredim sebe sa Inijestom": Zeković još uči srpski i otkriva šta Partizan može od njega da očekuje

Aleks Zeković je novi igrač Partizana i uvjeren je u uspjeh novog tima, posebno zbog toga što je ekipa mlada.

Izvor: YouTube/ FK Partizan Beograd

Aleks Zeković (19) došao je u Partizan i jedva čeka da pokaže šta sve zna i umije. Stiže iz inostranstva, igrao je za Šole, Anže i Fejenord i iz drugog tima holandskog velikana došao je u Humsku.

"Oduvijek sam gledao utakmice Partizana sa tatom u Francuskoj. Kada je Partizan pozvao da dođem, rekao sam da želim da igram za ovaj veliki klub. Uvijek sam gledao derbije i jedva čekam da igram u 'vječitom derbiju', da vidim taj osjećaj, i da dam sve od sebe za dres Partizana", rekao je Zeković.

Izvor: FK PARTIZAN

Posebno se raduje mečevima pred navijačima.

"Gledao sam neke utakmice, volim kada je vatrena atmosfera, da su navijači uz nas, da nas poguraju da damo još više od sebe na terenu. Gledao sam i atmosferu na košarkaškim mečevima, kako sve to izgleda."

Popularnog "Zeku" put je vodio od Anžea preko Fejenorda do crno-bijelih, a objasnio je i kako sebe vidi.

"U Anžeu sam postigao 10 golova i 11 asistencija tokom sezone za omladince. Prije toga sam bio u Šoleu. Bilo mi je teško u Fejenordu, počeo sam da igram, pa sam doživio povredu koja me udaljila od terena godinu i po dana. Sada sam zdrav, sve ide dobro. Moja pozicija je 'osmica', u Anžeu sam više igrao 'šesticu'. Mislim da sam igrač od šesnaesterca do šesnaesterca, takozvano 'box to box' volim da igram i ofanzivno i defanzivno. Defanziva je važnija, ali ako je dobro odradiš onda možeš da se priključiš napadu i da postižeš golove i upisuješ asistencije."

Partizan je izgubio u prvom pripremnom meču od CSKA 1948, ali Aleks tvrdi da je potrebno ekipi više vremena da se uigra pred evropske izazove.

"Moramo da budemo svi zajedno u defanzivi, da držimo zajedno defanzivni blok. U Francuskoj i Holandiji se igra dosta tehnički. Mladi smo, možemo da trčimo koliko hoćemo, moramo da igramo na jedan, dva dodira i sve će biti dobro."

"Poredim sebe sa Inijestom"

Aleks Zeković intervju za Partizan Izvor: YouTube/FK Partizan

Zeković je dobio pitanje o tome na koga se ugleda, a otkrio je da je to upravo Andres Inijesta, legendarni fudbaler Barselone.

"Volio sam Inijestu kako igra, kako je inteligentan sa loptom. Nije igrač koji previše trči, tehnički je sve odrađivao, išao da postigne gol, da asistira, na obje strane terena je bio sjajan. Sebe bih donekle uporedio sa njim. Potrebno mi je da nađem ritam, da mogu da pružim maksimum na terenu. Da unaprijedim pregled igre i da ne komplikujem previše, već da radim ono što vidim.", poručio je Zeković.

Saša Ilić je istakao da vidi da Zeković ima potencijal, ali da mu je potrebno vrijeme da uđe u pravi ritam.

"U Fejenordu sam godinu i po dana bio povrijeđen, nisam imao minutažu, kada bih se vratio iz povrede, pucala je tetiva. Sada polako ide, da nađem ritam i sve će da bude dobro. Došao sam u veliki klub, želim da dam sve od sebe za ovaj dres. Ako Bog da, da budemo prvi u Srbiji, daćemo sve od sebe i tu i u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu i bilo bi lijepo da Partizan igra u Ligi šampiona", zaključio je Zeković i rekao da ima nekoliko saigrača sa kojima priča na francuskom u Partizanu, ali da još uči srpski.