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Partizan probio led u Sloveniji

Partizan probio led u Sloveniji

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Izabranici Saše Ilića su zabilježili prvu pobjedu na pripremama u Sloveniji poslije ubjedljivog poraza od CSKA.

Partizan pobijedio Aluminij Izvor: FK Partizan / Youtube

Fudbaleri Partizana zabilježili su pobjedu u drugoj pripremnoj utakmici u Sloveniji, pošto su bili bolji od tamošnjeg osvajača Kupa Aluminija sa 2:1.

Golove za crno-bijele su postigli Erik Kojzek iz penala koji je izborio Nemanja Trifunović i Marko Lekić, dok je za Slovence pogodio Bloudek.

Izabranici Saše Ilića su popravili utisak sa prošlog meča kada su poraženi od CSKA sa 3:0.

Crno-bijele za četiri dana očekuje meč sa Nefčijem, a potom još dvije provjere sa Lokomotivom iz Zagreba i Naftom iz Lendave.

(MONDO)

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FK Partizan

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