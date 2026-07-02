Partizan probio led u Sloveniji

Izabranici Saše Ilića su zabilježili prvu pobjedu na pripremama u Sloveniji poslije ubjedljivog poraza od CSKA.

Izvor: FK Partizan / Youtube

Fudbaleri Partizana zabilježili su pobjedu u drugoj pripremnoj utakmici u Sloveniji, pošto su bili bolji od tamošnjeg osvajača Kupa Aluminija sa 2:1.

Golove za crno-bijele su postigli Erik Kojzek iz penala koji je izborio Nemanja Trifunović i Marko Lekić, dok je za Slovence pogodio Bloudek.

Izabranici Saše Ilića su popravili utisak sa prošlog meča kada su poraženi od CSKA sa 3:0.

Crno-bijele za četiri dana očekuje meč sa Nefčijem, a potom još dvije provjere sa Lokomotivom iz Zagreba i Naftom iz Lendave.

Nemanja Trifunović je iznudio penal a Erik Kojzek ga je pretvorio u gol. ⚽️



Crno-beli vode 1:0 protiv ekipe Aluminija.pic.twitter.com/5hjNj49iyD — FK Partizan (@FKPartizanBG)July 2, 2026

Marko Lekić postiže gol za 2:1.pic.twitter.com/QTbJN1mex1 — FK Partizan (@FKPartizanBG)July 2, 2026

(MONDO)