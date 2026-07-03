Trener Partizana Saša Ilić nije zadovoljan kako izgleda njegova ekipa tokom priprema u Sloveniji, na manje od tri nedelje do početka sezone.

Izvor: Youtube/ FK Partizan Beograd /Printscreen

Fudbaleri Partizana pripreme za novu sezonu nastavili su prijateljskom utakmicom, u kojoj su savladali Aluminij (2:1). Bio je to prvi trijumf za Sašu Ilića na klupi kluba čiji je rekorder po broju nastupa, ali novi trener tima iz Humske nije zadovoljan onim što je vidio. Nakon meča u Sloveniji isticao je u prvi plan šta sve nije na potrebnom nivou.

Ilić je primijetio napredak svog tima, ali to još nije na nivou kojim bi mogao da bude zadovoljan. Vremena za popravljanje utiska nema mnogo, ali crno-bijeli mogu da naprave iskorak prije nego što počnu borbe u domaćem prvenstvu i evropskim kvalifikacijama.

"Generalno bolje nego prethodna utakmica, iako tu ima puno stvari koje nisu izgledale baš najbolje. U nekim momentima je izgledalo kako treba, u većem dijelu utakmice je Partizan morao da igra dosta bolje", rekao je Ilić i dodao: "Ne volim da pričam o pojedincima, ali postoji određena grupa igrača koja je dala maksimum i zadovoljan sam njima. Postoji i grupa koja nije bila na nivou".

Vidi opis "Mora ovaj Partizan da igra jednostavnije": Saša Ilić nezadovoljan na pripremama crno-bijelih Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Legendarni fudbaler Partizana Saša ilić smatra da Partizan mora da igra brže i jednostavnije, jer mu je to najlakši način da ugrozi protivnika i stvori šansu za gol.

"Treninzi su dobri, iako utakmice dolaze iz teških treninga ne izgledaju baš na nivou. Svjestan sam toga. Želja je bila bolja nego na prethodnoj utakmici. Ponavljaju se neke greške koje ćemo probati da ispravimo. Mora ova ekipa Partizana da igra brže i jednostavnije. Zbog toga i imam problema, kad god smo igrali jednostavno, dolazli smo do određenih stvari. Generalno još nismo na nivou na kom želim da budemo. Sporo napredujemo, trebalo bi da izgleda bolje. Pripremni period je, teške su noge, teško je vrijeme. Moramo da igramo mnogo bolje nego danas, uglavnom", zaključio je Saša Ilić.

Protivnici Partizana u nastavku priprema biće Nefči iz Azerbejdžana, Lokomotiva Zagreb i NAFTA Lendava, a sezona zvanično počinje 18. jula kada će crno-bijeli igrati protiv Zemuna u prvom kolu Superlige. Odmah nakon toga će Partizan igrati evropski meč, pa odmjeriti snage sa Mačvom, a zatim ponovo nastupiti na međunarodnoj sceni - u revanšu drugog kola kvalifiakcija za Konferencijsku ligu.

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(MONDO)