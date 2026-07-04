Partizan dobija pojačanje direktno sa Mundijala: Stiže u Humsku umjesto 1.200.000 evra

Trener Partizana Saša Ilić mogao bi na treninzima uskoro da ugleda novo lice, snažnog štopera Nihada Mujakića.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan je angažovao trenera Sašu Ilića za narednu sezonu, a odmah na početku prelaznog roka počela su da stižu i pojačanja u Humsku. Crno-bijeli za sada imaju petoricu novih igrača, ali tu nije kraj - biće još dolazaka u tim koji će narednih nedjelja morati i da prodaje neke od svojih najboljih fudbalera.

Pomalo neočekivano, Partizan će dobiti pojačanje iz "sopstvenih redova". Nakon odigrane sezone u Turskoj i nastupa za Bosnu i Hercegovinu na Mundijalu 2026, u Humsku se vraća defanzivac Nihad Mujakić. Turski Gazijantep odlučio je da ne aktivira opciju koja je bila unijeta u dogovor u pozajmici. Umjesto 1,2 miliona evra, koliko je Partizan planirao da zaradi od transfera Mujakića u Tursku, crno-bijeli će zapravo dobiti fudbalera koji bi mogao da bude koristan treneru Iliću.

Mujakić je u julu 2025. godine prešao na pozajmicu u turski Ejupspor, a zatim je šest mjeseci kasnije promijenio klub i obukao dres Gazijantepa. Za Ejupspor je nastupio 16 puta i upisao jednu asistenciju, dok je za Gazijantep odigrao 13 mečeva u proljećnom dijelu sezone. Po mišljenju čelnika turskog kluba - nedovoljno dobro da bi ga otkupili.

"Zahvaljujemo Nihad Mujakiću na doprinosima i truda koje je uložio u naš klub tokom prošle sezone kada je privremeno bio dio našeg tima, i želimo mu svaki uspjeh u nastavku karijere", napisao je turski klub u objavi koja označava rastanak sa defanzivcem iz BiH.

Geçtiğimiz sezon geçici olarak kadromuzda yer alan Nihad Mujakic kulübümüze sağladığı katkılar ve verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.pic.twitter.com/qUMnG1DYGt — Gaziantep FK (@GaziantepFK)July 2, 2026

Iskustvo u Turskoj nije prvo takvo za Nihada Mujakića. On je u Partizan stigao na inicijativu Aleksandra Stanojevića u ljeto 2024. godine, a crno-bijeli su ga platili gotovo 900.000 evra. Prethodni klub bio mu je turski Ankaraguču, a u karijeri je nastupao još i za Sarajevo, Kortrajk, Hajduk iz Splita i Vasland Beveren.

Tokom perioda koji je proveo u Humskoj Nihad Mujakić je odigrao 34 utakmice uz jednu asistenciju. Najbolje se snalazi na poziciji štopera, ali može da odigra i kao lijevi bek - što su u proljećnom dijelu prethodne sezone bile deficitarne pozicije za crno-bijele. Mujakić je reprezentativac Bosne i Hercegovine sa 12 nastupa u državnom timu, ali na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku presjedio je na klupi tokom sva četiri meča.