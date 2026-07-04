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Partizan dobija pojačanje direktno sa Mundijala: Stiže u Humsku umjesto 1.200.000 evra

Partizan dobija pojačanje direktno sa Mundijala: Stiže u Humsku umjesto 1.200.000 evra

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Trener Partizana Saša Ilić mogao bi na treninzima uskoro da ugleda novo lice, snažnog štopera Nihada Mujakića.

Nihad Mujakić se vraća u Partizan Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan je angažovao trenera Sašu Ilića za narednu sezonu, a odmah na početku prelaznog roka počela su da stižu i pojačanja u Humsku. Crno-bijeli za sada imaju petoricu novih igrača, ali tu nije kraj - biće još dolazaka u tim koji će narednih nedjelja morati i da prodaje neke od svojih najboljih fudbalera.

Pomalo neočekivano, Partizan će dobiti pojačanje iz "sopstvenih redova". Nakon odigrane sezone u Turskoj i nastupa za Bosnu i Hercegovinu na Mundijalu 2026, u Humsku se vraća defanzivac Nihad Mujakić. Turski Gazijantep odlučio je da ne aktivira opciju koja je bila unijeta u dogovor u pozajmici. Umjesto 1,2 miliona evra, koliko je Partizan planirao da zaradi od transfera Mujakića u Tursku, crno-bijeli će zapravo dobiti fudbalera koji bi mogao da bude koristan treneru Iliću.

Mujakić je u julu 2025. godine prešao na pozajmicu u turski Ejupspor, a zatim je šest mjeseci kasnije promijenio klub i obukao dres Gazijantepa. Za Ejupspor je nastupio 16 puta i upisao jednu asistenciju, dok je za Gazijantep odigrao 13 mečeva u proljećnom dijelu sezone. Po mišljenju čelnika turskog kluba - nedovoljno dobro da bi ga otkupili.

"Zahvaljujemo Nihad Mujakiću na doprinosima i truda koje je uložio u naš klub tokom prošle sezone kada je privremeno bio dio našeg tima, i želimo mu svaki uspjeh u nastavku karijere", napisao je turski klub u objavi koja označava rastanak sa defanzivcem iz BiH.

Iskustvo u Turskoj nije prvo takvo za Nihada Mujakića. On je u Partizan stigao na inicijativu Aleksandra Stanojevića u ljeto 2024. godine, a crno-bijeli su ga platili gotovo 900.000 evra. Prethodni klub bio mu je turski Ankaraguču, a u karijeri je nastupao još i za Sarajevo, Kortrajk, Hajduk iz Splita i Vasland Beveren.

Tokom perioda koji je proveo u Humskoj Nihad Mujakić je odigrao 34 utakmice uz jednu asistenciju. Najbolje se snalazi na poziciji štopera, ali može da odigra i kao lijevi bek - što su u proljećnom dijelu prethodne sezone bile deficitarne pozicije za crno-bijele. Mujakić je reprezentativac Bosne i Hercegovine sa 12 nastupa u državnom timu, ali na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku presjedio je na klupi tokom sva četiri meča.

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Tagovi

Nihad Mujakić FK Partizan

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